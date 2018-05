Evenimentul a avut loc nu într-o vacanță exotică sau la o cină romantică, așa cum des se întâmplă, ci intr-unul din cele mai simple momente din viața de zi cu zi: în garajul casei, cu o zi înainte de a pleca în vacanță în Paris.

Vedeta TV mărturisește că, în cei aproape cinci ani de relație, alături de partenerul său a încercat să trăiască dincolo de norme și banalitate. “Cererea în căsătorie a avut loc în garaj. Un loc la care niciodată nu m-aș fi gândit. Am aflat ulterior că avea inelul pregătit de aproape două luni. Urma să plecăm în vacanță la Paris, însă a decis să facă cererea cu o zi înainte, în România, să fie cu adevărat o surpriză. Ne pregăteam să intrăm în mașină când a scos din buzunarul sacoului un inel superb. Am zis, DA! Noi suntem ca și căsătoriți de aproape cinci ani, însă nu am făcut până acum acest pas oficial. A fost o cerere atipică, așa cum îi place lui să procedeze. Nu vrea să fie ca ceilalți, nu îi plac stereotipurile. Inelul este superb, este exact așa cum visam. A doua zi am plecat la Paris, unde am petrecut câteva zile minunate. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă în viața mea”, declară vedeta.

Cristina Mihaela Dorobanțu este finalista primului sezon al emisiunii “Bravo, ai stil”, realizează în prezent “Secrete între fete”, în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, și lucrează alături de specialiști cu experiență pentru a învăța tainele televiziunii și a se perfecționa în acest domeniu pe care îl consideră viitorul ei profesional.

