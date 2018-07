„Este foarte importsant ca cei doi parteneri să nu uite de ei nicio clipă. Să nu lase nicio o zi să treacă fără să arate dragostea partenerului, să nu uite cum au plecat la drum, ce i-a unit… Sunt foarte multe probleme care apar, probleme cotidiene, stresul, lipsa banilor, tot timpul ești într-o goană din asta nebună, încât pur și simplu uiți de cel de lângă tine. Trece o zi, trec două, un an și te uiți cum devin străini, pentru că te dedici foarte mult celorlalte aspecte ale vieții și ignori foarte mult latura sentimentală', a declarat Cristina Șișcanu la emisiunea live a soțului ei.

La rândul său, Mădălin Ionescu a intrat într-o discuţie picantă despre cum au stat în cazul lor lucrurile. „(…) Atunci când am început relația cu tine eram virgin. Tu m-ai învățat foarte multe lucruri și…', a spus Mădălin Ionescu mai în glumă, mai în serios, iar

Uşor stânjenită de situaţie, Cristina a vine imediat cu replica. „Și eu… Adică ce vrei să spui? Doamne, Doamne…'. „Sexul nu este un sport de performanță. Sau n-ar trebui… Când a început povestea noastră de iubire, nici nu puteam să ne apărăm. Eu, cel puțin, nici nu puteam să mă apăr… Nu m-au lăsat să mă apăr și să explic debutul nostru. Cu toată presiunea care s-a exercitat asupra noastră, noi ne-am văzut de iubire. Și a fost atât de intensă povestea asta încât probabil am fi intrat în Cartea Recordurilor dacă ar fi existat o Cartea a Recordurilor pentru amor. Am fi intrat lejer în ea în top 3 fără probleme. Cel puțin în primul an nu au fost zi în care să nu ne iubim. Și s-a întâmplat să avem acest noroc. Veneam amândoi cu experiențe foarte triste și cred că eram pregătiți pentru un salt în iubire. Ce a contat cel mai mult a fost această foame de iubire a noastră', a explicat Mădălin Ionescu.

