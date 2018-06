Printr-o intervenție telefonică avută în emisiunea „Agenția VIP”, Dan Capatos a vorbit despre noua cucerire a Biancăi Drăgușanu și gestul ei.



„Pot spune că am petrecut 1001 nopți frumoase cu Bianca, drept pentru care o să respect dorința mamei mele și nu o să mai vorbesc de rău de Bianca, Bianca îmi va rămâne amică și prietenă, dar de data asta, oricât de apropiat ai fi fost de ea în viața asta, nu puteai anticipa așa ceva.

Sunt extrem de surprins, mai ales pentru că noi am dezbătut de foarte multe ori la emisiunile noastre viața Biancăi și „dosarele” ei și spuneam că mă bucură viața ei de până acum, pentru că intrase pe un făgaș normal, dar sunt nevoit să spun că Bianca nu este compatibilă cu starea de soție.

Nu este ceva de rău, este rău doar pentru partener. Sunt persoane care nu pot sta într-o căsnicie și atunci eu cred că Bianca trebuia să-și dea seama de asta în momentul îbn care a derapat de câteva ori din decor, acea fugă cu Adi Cristea la Paris, în a doua zi după Revelion. În aceste situații doar partenerii au de suferit, pentru că acum mă gândesc doar la Victor, pentru că e este prototipul soțului perfect, este tipul educat, bine crescut, i-a iertat Biancăi toate lucrurile și a mers mai departe cu un copil, a riscat, iar riscul acesta este o provocare extrem de puternică pentru a-și gestiona viața.

Ce părere să am, nu am reușit să-mi formez nicio părere pentru că este foarte recent intrat în atenția noastră. Înțeleg că are bani, că este un luptător…și ce? Toți soții ar trebui să fie în spaime pentru că tinerii aceștia le fură soțiile? Am impresia că Bianca m-a înșelat! În momentul în care eu i-am dat credit total în noua sa viață de familie, lucrurile păreau a fi foarte ok în viața lor…să te duci după unul care vine cu șapte mașini și cu bani…” a spus vedeta Antenei 1, Dan Capatos.

Nici bine nu s-a despărțit de Victor Slav că Bianca Drăgușanu trăiește o nouă poveste de iubire. Aceasta a fost surprinsă sărutându-se cu un bărbat la un restaurant, la ceas de seară.

