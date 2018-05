Undeva în Sri Lanka, într-un alt timp, o fetiță urmărește cu privirea mărită de teamă o procesiune rituală de elefanți. O vom revedea, în alte secvențe, asistând la erupția unui vulcan în Indonezia, jucându-se cu un câine numit Akbar, învățând din zbor cuvinte și expresii în limbile unor țări exotice. O vom regăsi în Cipru, în momente tensionate, când un avion cu echipaj românesc riscă să fie aruncat în aer de teroriști, dar tatăl fetiței reușește să salveze prin negocieri viața a peste o sută de oameni.

După ani și ani, fetița va deveni un model de succes, va face carieră în TV și lumea modei și va călători prin lume. O parte dintre aceste călătorii, întrețesute cu povești din trecut, au ajuns între coperțile acestei cărți. În final, într-un templu budist, un personaj enigmatic care nu este decât un mesager îi va dezvălui un secret care îi va schimba percepția despre trecut și viitor.

„Această carte am scris-o de multe ori în vis. Îmi doream demult să aștern pe hârtie amintiri, gânduri, chiar și fantezii. Am reușit să o scriu într-un an de zile, încurajată de echipa fantastică a Editurii Univers. Un alt imbold a fost și faptul că tatăl meu a acceptat să redau în carte câteva dintre evenimentele mai speciale din cariera lui de diplomat, la care noi, familia, am asistat. Poate am continuat să scriu de rușine, ca să nu-l dezamăgesc pe tata. Deși în lumea mea, văzută din afară ca strălucitoare, ușoară și poate chiar superficială, un astfel de demers serios ar putea ridica semne de întrebare. Despre asta este vorba în carte. Despre temeri și felul în care am trecut peste ele. Despre evoluția mea ca om, pornind de la copilul care am fost și care, trag nădejde, încă există în sufletul meu. Cartea este o autoficțiune, o călătorie în timp a unui copil dintr-o familie de diplomați provenind dintr-o țară comunistă. Un copil ajuns într-o lume diametral opusă celei pe care o cunoștea, descoperind-o in tari precum Indonezia si Sri Lanka. Am scris această carte din suflet. Cu multă emoție și sinceritate, dar pigmentată si cu ficțiune, schimbând personaje, locuri sau fapte. Până la urmă, cu toții ne inspirăm din viață, dar ceea ce îmi place mie cel mai mult este că scrisul mă lasă să evadez, să explorez, să fantasmez fără să îmi impună granițe. Sper ca fiecare cititor să simtă emoția din această carte și să empatizeze cu ea”, scrie Dana Săvuică în cartea sa.

Invitaţii speciali care se vor adresa publicului la evenimentul de lansare sunt Dl. Dan Boerescu, scriitor și journalist și E.S Ambasador George Săvuică- tatăl scriitoarei.

