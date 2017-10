Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre nuntă și copil, dar și despre cel mai greu moment din viața ei, pierderea tatălui său.

Diana Dumitrescu și-a aniversat ziua de naștere zilele trecute, alături de iubitul ei și cei dragi. Actrița a împlinit 34 de ani și a închiriat o cabană la munte.

Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre nuntă și copil în direct la tv

„Probabil că la anu’, nu e sigur, adică noi nu ne grăbim. Nu ştiu, asta mai mult pentru actele copilului, probabil că am semna actele…Ne-ar fi plăcut nouă să facem undeva în iarnă, să fie o nuntă cu zăpadă. Eu vreau ceva doar cu familia, el îşi doreşte o nuntă mare. Ştii rochia aia foarte decoltată şi cu trenă lungă? Eh, aşa vrea… Da, pe tatăl meu îl purtăm în suflet cu toţii. Sunt bine, sunt ok. Este un subiect pe care nu vreau să-l ating şi pe care nu vreau să-l vorbesc. Da, tata a murit în vară. Din păcate, l-am pierdut, dar el este cu noi, în sufletul nostru şi îl iubim foarte, foarte mult”, a spus Diana Dumitrescu la Pro tv.

Diana a postat și un mesaj emoționat pe contul de socializare, în ziua în care a împlinit 34 de ani. „Am implinit o frumoasa varsta de 30+ si am ales sa mi-o petrec cu ai mei. M-am simtit aproape ca in copilarie, pentru ca de atunci nu mi-am mai serbat ziua de nastere cu familia. Sunt un om fericit. Sunt un om norocos. Am cea mai tare mama ever, am cele mai dilii surori, am cel mai tampitel frate( caruia i-am simtit lipsa zilele astea) am cea mai tare nepotica si cel mai misto iubit din lume(nu glumesc, multe fetele il vor)! Dar, am si cei mai cool prieteni si le multumesc din suflet pentru toate urarile, pentru toate mesajele si gandurile bune si sunt fericita ca va am in viata mea! Poate ca pare un mesaj lacrimogen de facebook sau instagram, dar nu asta era intentia, ci voiam sa transmit (stiti ca eu nu fac asta prea des, mai ales pe fb) ca eu chiar sunt un om norocos si ii multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat si m-a invatat pana la varsta asta! La multi ani, mie! Si sa tot fie frumosi si plini ca pana acum! ❤️ ??

Te iubesc, tata!”, a scris Diana Dumitrescu pe contul de socializare.



