Elena Gheorghe a povestit ce fel de relație are cu soacra ei. Artista a ,mărturisit că mama soțului ei i-a fost alături, mai ales de când a devenit mamă. Femeia se implică total în creșterea nepoților. În plus, interpreta a apelat la ajutorul unei bone, aceeași care a avut grijă și de ea.

Pentru că are multe concerte, Elena Gheorghe apelează la două persoane extrem de importante pentru ea. Este vorba despre soacra și bona, care au grijă de cei doi copii ai ei.

Elena Gheorghe a povestit ce fel de relație are cu soacra ei, pentru prima oară

„Încercăm să fim cu ei cât de mult putem în cursul săptămânii. Cel mare se pregăteşte deja de un examen. Aşa se dă acum. Săptămâna asta Nicolas a fost la Meme, este soacra mea. Dacă n-o aveam pe ea ar fi trebuit să renunţ la carieră. De Amelie are grijă doamna Ana, cea care m-a crescut pe mine şi pe fraţii mei. Îi citeşte poveşti, îi cântă. Am avut o copilărie foarte fericită. Bona care m-a crescut pe mine este şi bona copiilor mei”, a spus Elena Gheorghe la Antena Stars.

Elena Gheorghe a vorbit și despre cel de-al treilea copil și nu a exclus posibilitatea de a deveni din nou mamă.

„Îmi doresc ca Nicolas să îşi aleagă ce vrea să facă. Mama aşa m-a lăsat. Dacă o să se întâmple vom fi fericiţi. Un copil este o binecuvântare. Dacă Dumnezeu vrea să avem trei copii, ne vom bucura de trei, dacă vrea doi, ne bucurăm de doi”, a mai spus Elena Gheorghe, care pe 15 iulie a născut o fetiță perfect sănătoasă.