Fetița lui Sore a împlinit 2 ani, iar mama ei a surprins pe toată lumea, făcând publice primele imagini cu Erin, pe care a ținut-o departe de ochii curioșilor, până acum. Artista are o fetiță superbă.

Sore a avut și un mesaj pentru micuța Erin, pe care l-a postat pe blogul personal. Reacția fanilor a venit imediat și i-au transmis fetiței, la mulți ani!



„Nu am să îți neg cât de speriată am fost în primele săptămâni, luni, deși aproape totul îmi venea natural.. Eram speriată să nu cumva să îți greșesc, să nu cumva să nu fiu suficient de bună.. atâta presiune am pus pe mine, cum probabil fiecare mămică face la rândul ei, la primul copil.

Apoi, când ai început să mănânci și să vorbești, mi-am dat seama că fac treaba bună, deși n-am fost vreodată un as în bucătărie, tu păreai să mănânci cu poftă din puree-uri, semn că gust aveau.

Mai târziu ai făcut primii pași iar eu toată fericită, am lăcrimat dar m-am și panicat. La prima ta febra, m-am întors din drumul spre concert pentru că nu se putea să treci fără mine prin asta. Doar eu știu câte îmi treceau prin minte când te țineam la piept. Mulți au râs, că e doar o febra, însă pentru mine era prima și nu doream decât să îți iau eu durerea și tu să razi. Au fost cei mai frumoși ani din viață mea și ți se datorează în totalitate. Și așa cum am spus și când eram însărcinată… îți mulțumesc pentru că m-ai ales să îți fiu mamă!” a scris Sore, pe blogul său.

Și-a făcut un nume în muzică, este căutată de organizatorii de spectacole, iar în paralel mai are și alte joburi care-i sporesc veniturile. Totodată, ea este și mamă, cu normă întreagă. În ciuda unei zile foarte încărcate, vedeta reușește să ducă la bun sfârșit tot ceea ce și-a propus. Sore a descoperit rețeta succesului care, crede ea, se află în minuțiozitatea cu care-și face programul.

Citește și