Meteorologii din Marea Britanie anunță schimbări de temperaturi în România de Paște și Florii. Românii au cunoscut în ultima vreme mai multe fenomene meteorologice bizare, iar surprizele meteo nu par să înceteze nici în săptămâna dintre Florii și Paște.

Când lucrurile păreau să revină la normal din punct de vedere meteo, iată că meteorologii din Marea Britanie lansează o prognoză care ne dă bătăi de cap.

Conform prognozei, în săptămâna următoare, în românia se vor înregistra săptămâna viitoare maxime de 23 de grade celsius, scriu meteorologii Wheather Co Europe pe Twitter.

While N & W #Europe trends colder, SE Europe will see a dramatic upturn in temperatures in the next week. Highs of 1-3C across #Romania today, 20-23C by next weekend. #Turkey seeing highs of 25-31C into start of April. #spring #weather #Easter2018 #April #APRIL2018 #aprilfoolsday pic.twitter.com/eU4BVQgfel

