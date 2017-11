Ioana Mihalache este Miss Universe România 2017 și va reprezenta țara în finala de la Las Vegas după ce a fost aleasă cea mai frumoasă româncă la concursul care a avut loc miercuri seara în București.

Modelul Ioana Mihalache, din Constanța, care a mai reprezentat de două ori țara în competiții de frumusețe, la Manila (Filipine) și la Las Vegas (SUA), a fost desemnată ambasadoarea României și va reprezenta țara noastră în finala care va avea loc pe 26 noiembrie 2017, la Axis Theatre, în Las Vegas.

Președintele juriului a fost Cătălin Botezatu, care o va îmbrăca pe Ioana la competiția din Statele Unite, în timp ce Mihai Albu, și el membru al juriului, îi va asigura încălțămintea.

”Mă bucur că și ceilalți membri ai juriului au ales-o pe Ioana Mihalache. E înaltă, are zâmbet, atitudine, corp, experiență în modeling, vorbește engleză perfect și cred că va reprezenta România cu succes la Las Vegas”, a spus Cătălin Botezatu la finalul concursului.

Finala celei de-a 7-a ediții a Miss Universe România 2017 a fost organizată la centrul de evenimente deținut de Mihaela Borcea, cea care s-a implicat direct în organizarea fazei naționale a celui mai important concurs de frumusețe din lume.

Cine este Ioana Mihalache, Miss Universe România 2017

Ioana Mihalache s-a născut la Constanța, are 26 de ani, 1.82 m și 88-61-91. Absolventă a Facultăţii de Științe Economice și a unui master în Politici Europene de Dezvoltare Regională, Ioana Mihalache consideră că perseverența și disciplina sunt două componente importante ale reușitei în viaţă.

Frumoasa blondă vorbește trei limbi străine și de câțiva ani este model internațional și a avut prezentări de modă în Statele Unite, Marea Britanie, Liban, China sau Emiratele Arabe. Ioana și-a început cariera de model la 15 ani, când a însoțit o prietenă la un casting. ”Eu am mers doar să o acompaniez, însă cei de acolo m-au plăcut pe mine și am fost singura aleasă pentru o prezentare de modă. M-au văzut niște agenții și de acolo totul a mers ca pe uns.”, povestește Ioana.

Ea nu este străină de concursurile de frumusețe, în 2013 a câștigat ediția română a Miss Earth și a reprezentat țara noastră la ediția internațională de la Manila, în Filipine, iar anul acesta a câștigat Miss Grand și a fost la las Vegas.

Pentru fetele care sunt dezamăgite că nu au câștigat anul acesta titlul Miss Universe România, Ioana are un mesaj: ”Vreau să le transmit că pe toate le consider frumoase. Să vadă partea bună a lucrurilor, cum ar fi faptul că experiența asta sigur le va folosi pe viitor. Rămâneţi pozitive, fetelor!”

În cadrul Miss Universe România 2017 au fost decernate însă și alte premii, precum:

Miss One Life România: Greta Toma

Miss Magic Place Events Grant: Larisa Gabriela Udilă

Miss Premier Palace Spa Hotel: Andra Neacșu

Miss Social Media: Larisa Gabriela Udilă

Miss Popularitate: Ana Maria Șerban

Miss Universe, Third Runner Up: Antonia Moraru

Miss Universe, Second Runner Up: Larisa Gabriela Udilă

Miss Universe First Runner Up: Francesca Isabela Danef