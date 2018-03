Cunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor a fost invitata Interviurilor Libertatea Live și a comentat ediția a 90-a a Premiilor Oscar. Înainte însă de a vorbi despre favoriții săi, cea mai cunoscută voce a filmelor de la noi din țară a dezvăluit mai multe lucruri interesante din viața sa.

Pentru început, a mărturisit că până în prezent a vizionat aproape 20.000 de filme, ceea ce, la o medie de două ore pentru un lungmetraj, ar însemna aproximativ patru ani și jumătate din viață sau undeva cam peste 1600 de zile continuu! „Am văzut tot atâtea filme câți followerși am pe Facebook, adică peste 19.000. Cam în fiecare an câte o mie. Numai acum la Berlinale am văzut 53 de filme în 10 zile”, a declarat criticul de film la Libertatea Live.

Întrebată despre filmele sale preferate de la ediția de anul acesta a mult așteptatelor premii ale Academiei Americane de Film, Irina Margareta Nistor a declarat că două pelicule i-au cucerit inima: „Am avut două preferate la Oscaruri până în ultimul moment. Dacă aș fi putut să unesc „Three Billboards” cu „The Shape of Water” probabil că aș fi fost absolut mulțumită, pentru că în fiecare dintre ele era ceva care mă tenta și era o anumită măiestrie în a le construi”, a mărturisit criticul de film. Irina Nistor a mai declarat că și-ar fi dorit ca „On Body and Soul” (Despre trup și suflet, regia Ildikó Enyedi n.r.) să câștige Oscarul pentru cel mai bun film într-o limbă străină.

Chiar dacă a văzut foarte multe filme, pe cele mai multe în avanpremieră sau în premieră, în festivaluri sau proiecții organizate special pentru critici, Irina Margareta Nistor declară că vede filme doar legal, fără să le downloadeze de pe site-uri. „Nu le iau de pe internet, nu le văd online, mereu merg la vizionări, la cinematograf, la festivaluri sau pe Netflix, care este legal”.

Irina Margareta Nistor comentează Premiile Oscar 2018, la interviurile Libertatea LIVE