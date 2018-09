„Eu sunt acum la Oradea la un festival. Am venit de aseară. Azi dimineaţă mi-am făcut o cafea, am dat drumul la televizor şi văd: a ars o casă în totalitate a unei câtăreţe celebre. am zis: Doamne fereşte! O secundă nu mi-a trecut pirn cap. Acolo nu locuieşte nimeni. Casa noastră este nouă, cărămită, solidă, avem sigurare. La ţară nu m-am gândit nicio clipă. Nu am pierdere materială, dar sufletească este mare. Mă doare sufletul. Am văzut în flăcări copilăria mea. Nu aş fi vrut să văd o asemenea imagine. Nu cred că e o mână criminală. Să fie vreun piroman? Dar nu cred, nu cred! Mama mi-a făcut mie testament. Eu dădusem terenul în arendă şi de curând am vândut şi casa. Scurtcircuit la magazia de lemne. Eu nu mai sunt proprietar, dar vă daţi seama… eu nu mă duc acum acasă, nu pot să văd! Mi-e greu!”, a spus Laura Lavric pentru Antena Stars.

