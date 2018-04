Laurette, primele declarații despre relația cu șoferul ei, după ce au apărut speculații ce l-au scos din minți pe soțul aflat la închisoare. Vedeta a spus totul în direct la tv.

“Acest băiat a lucrat la mine ca şi şofer aproape o lună de zile. Nu mă justific cu şoferul. Nu mai lucrează la mine. Eu am avut o perioadă foarte aglomerată şi am decis să angajez pe cineva care să mă ajute la treburile cotidiene. Am stabilit cu domnul Nistor (nr.soţul ei) să angajez pe cineva care să mă ajute, să-mi fie mai uşor. L-am căutat, a venit la interviu, au venit mai mulţi la interviuri şi l-am ales pe el. Trebuia să vină să lucreze o zi, două, să vedem. A lucrat o lună şi două săptămâni. A rezistat atât pentru că e greu cu o şefă ca mine. El a fost foarte ok, venea la program“, a spus Laurette la “XNS”.

În ultima vreme, despre Laurette, cea care a vorbit de curând despre cel de-al doilea copil, s-a spus că divorțează de partenerul care se află după gratii.

Sătulă de speculațiile care se fac pe seama separării sale, Laurette a transmis un mesaj prin care explică absolut despre situația mariajului său.

Citește și