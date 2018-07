Liviu Vârciu refuză să își mai expună viața personală în public, așa că a fost destul de reținut atunci când a venit vorba despre despărțirea de Anda Călin.

“Nu știu despre ce evenimente vorbești. Eu sunt o persoană publică, deși eu nu mă consider o persona publică. Ăsta e cumva locul meu de muncă. Eu am semnat un contract cu Antena 1. (…) Nu are nicio legătura viața mea personală cu carieră mea și te-aș ruga mult de tot să rămână personală. Ține doar de mine ce trăiesc eu, cum trăiesc eu. Am făcut multe greșeli în viață, în tinerețile mele tumultoase, dar acum aș vrea să țin povestea asta doar pentru mine, pentru familia mea. (…) Sacrificiul nostru e mare. Pe mine nu mă interesează părerea oamenilor. Eu sunt de ceva timp în televiziune și am făcut o greșeală să îmi pun viața pe platou. Greșelile tinereții mi le asum. E vina mea, numai vina mea și o să pun punct cu viața mea personală. (…) Am făcut și multe lucruri bune și multe lucruri rele . Îmi pare rău poate. E haina asta grea pe care o ducem că noi suntem la televizor.”, a declarat Liviu Vârciu în emisiunea “Xtra Night Show”.

