„E un program destul de incarcat acum, este vacanta, lumea zboara mult. Pe scaunul asta stau cel mai mult in ultima perioada. E o poveste lunga. Eu visam de mic sa ma fac pilot. Eu pana la 10 ani am trait intr-o tara unde nu puteai sa calatoresti. Visul meu a ramas sa ma fac pilot. Anul trecut am terminat scoala de pilot de linie. Iar acum lucrez la cea mai mare companie aeriana din tara.

Sunt fericit de nu mai pot. In perioada HI-Q am muncit foarte mult. Noi ne-am inteles foarte bine, asta imi lipseste cel mai mult. Am avut o viata frumoasa. Despartirea a venit de la sine”, a declarat Mihai Sturzu pentru emisiunea WOWbiz.

A devenit pilot de avion ultraușor în urmă cu șase ani iar anul trecut a luat examenele pentru a deveni pilot de linie. Mihai a intrat repede în pâine, fiind angajat din toamna lui 2017 la cea mai importantă companie low-cost străină ce operează în România.

