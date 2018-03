Nico s-a luptat ani la rând cu gelozia.Artista recunoaște că nu accepta ideea ca altă femeie să se uite la soțul ei. Din fericire, interpreta a trecut peste această problemă, însă recunoaște că gelozia este boală grea.

Nico spune că gelozia este o boală grea şi trebuie să lupţi mult ca să scapi de ea. Artista a reuşit, acest lucru, însă după aproape 7 ani de relație cu soțul ei.

„Am fost geloasă, deşi nu sunt chiar cea mai geloasă femeie din ţară. Am avut o perioadă în care sufeream foarte mult, înainte de a fi cu Laurenţiu, dar mi-a trecut. Mi se părea că este curtat. Nu vorbea cu nimeni, eu vedeam că se uită ele la el. Mă deranja! Îmi spunea că nu are nicio treabă, că nu le cunoaşte. Ne certam apoi. Am avut o perioadă lungă. Aproape 6-7 ani aşa. Ne certam foarte tare, plângeam. A suferit foarte mult. E o nebunie. E în capul tău. Eu eram acolo chitită că s-au uitat la el. Înafara de uitat nimic. Plecam împreună, veneam împreună”, a spus Nico.

