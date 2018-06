Astfel că, bruneta a împărtășit bucuria cu admiratorii ei și a ținut să precizeze că totul este de calitate, nu “plăci de faianță tăiată cu drujba”

“După ce l-am ‘torturat‘ aproape doi ani, (nu din cauza lui, ci a mea ca nu am venit la programări ), astăzi am terminat capodopera mea de dinţi. (…) Ăstia sunt dinţi superbi, nu plăci de faianţă tăiate cu drujba, şi lungi ca la cai… aviz mocangistelor si mocangioilor( ca şi din rândul bărbatilor sunt mocangioi), care şi-au facut dinţii moca şi când ceva e moca, se vede! (…) Nu am nimic injectat în buze, e doar luciu de buze sclipicios şi natura care a fost generoasă cu buzele mele! Asta pentru toate futele şi fufii care s-ar repezi să latre a pagubă!”, a scris Oana Zăvoranu.

