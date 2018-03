Premiile Gopo 2018. Actrița Ana Ularu a jucat teatru …în foaier!

Una dintre cele mai apreciate actrițe românce ale noii generații și-a făcut apariția, în stilu-i caracteristic, la Gala Premiilor Gopo 2018, la Teatrul Național București. Îmbrăcată cu o rochie nisipie, adânc decoltată și lungă până în pământ, accesorizată cu un clutch auriu, Ularu a atras imediat toate privirile și a profitat de asta pentru un moment de …pantomină!

Premiată la Festivalul de Film de la Berlin din 2012, ”colegă” de platou cu Bradley Cooper, deținătoare a unui premiu Gopo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal (în 2012, pentru ”Periferic”), Ana Ularu a fost prezentă și la ediția din acest an al premiilor Gopo, chiar dacă nu a fost nominalizată la nicio categorie.

Performanțele ei sunt, însă, impresionante. Ularu a făcut senzație și în 2016, la premiera mondială din Florența a filmului Inferno, cel de-al treilea lungmetraj din seria „Codul lui Da Vinci”, regizat de Ron Howard, în care românca joacă alături de Tom Hanks și Felicity Jones. De curând a încheiat și filmările la pelicula „Siberia”, unde îl are ca partener pe celebrul Keanu Reeves.

Actrița a venit la Gală singură, dar asta nu a împiedicat-o sa-și facă intrarea într-un mod spectaculos, și-apoi să joace rolul de divă în fața fotografilor prezenți la eveniment. Ularu a făcut reverențe, piruete, a dansat, a zâmbit, s-a înclinat, ăntr-un veritabil număr de pantomimă. S-a retras apoi în compania colegilor actori, pentru sesiunea de saluturi și sărutări.

Ana Ularu si-a inceput cariera de actrita inca de la varsta de noua ani. A debutat pe micile ecrane in doua coproductii romano-franceze “Meuetres par procuration” si “Passion mortelle”, filme in care micuta s-a descurcat de minune si a fost admirata de toti actorii din echipa.

La varsta de doar 17 ani Ana a jucat rolul Lolitei in filmul cu acelasi nume, “Lolita”, film romanesc in care a jucat alaturi de marele Stefan Iordache in regia faimoasei Catalina Buzoianu.

Foto: Dumitru Angelescu

CITEȘTE ȘI:

EXCLUSIV/Gabriel Constantin, actorul român care joacă în filmul despre viața lui Picasso. ”Am ales calea cea mai grea: am dat audiție”