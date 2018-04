Un instructor de fitness din România a explicat pentru cotidianul Libertatea cum îşi menţine mama Antoniei, Denise Iacobescu, silueta perfectă perfectă şi care sunt exerciţiile ce o vor ajuta să slăbească în dor câteva săptămâni.

“Am făcut, timp de trei luni, experimente prin metoda Eleven şi se văd foarte clar rezultatele pe doi băieţi. Săptămâna aceasta încep şi cu Denise Iacobescu, mama Antoniei, care vrea să încerce metoda Eleven şi să demonstrăm că funcţionează şi în partea feminină, şi am multe cerinţe în privinţa asta“, a declarat în cadrul Interviurilor Libertatea Live instructorul de fitness Florin Cujbă.

Florin Cujbă a conceput metoda “Eleven”, bazată pe o alimentaţie sănătoasă şi pe multă activitate fizică, şi a realizat peste 40 de filmuleţe în care prezintă detaliat cum să slăbeşti rapid şi să ai un corp de invidiat. Toate aceste informaţii sunt prezentate şi sub forma unei mici cărţi de fitness, care se găseşte la majoritaea chioşcurilor de distribuţie a presei din România.

“Am multe cerinţe în privinţa asta. Mulţumesc tuturor celor care au cumpărat-o, pentru că mi s-a spus că în unele oraşe este deja sold-out şi îmi pare rău că nu am făcut mai multe. În momentul de faţă ea este în reţeaua de distribuţie a chioşcurilor şi magazinelor care vând reviste şi cărţi. L-am numit bookazine “Metoda Eleven”, pentru că este între carte (n.r. book) şi revistă (n.r. magazine). Mai poate fi găsită în format PDF, 42 de video-uri şi alimentaţie, toate într-un pachet, pe site-ul meu, www.florincujba.ro, începând de săptămâna aceasta”, a mai explicat instructorul de fitness.

O fotografie postată de Denise Iacobescu în reţeaua s-a de socializare, în care apare alături de actriţa americană Whoopi Goldberg, ilustrează cum arăta mama Antoniei în urmă cu 17 ani, când era puţin mai plinuţă, dar la fel de zâmbitoare.

Florin Cujbă a absolvit Facultatea de Educaţie Fizică și Sport din Iași, apoi a urmat un Master în Management și Marketing în Sport la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“. În 2013, a urmat un Master de Fitness Business la Institutul European de Fitness din Birmingham, Marea Britanie. Iar în 2015, a urmat cursurile de Leadership & Executive Coach la Center of Executive Coaching Romania. În plus, a obţinut şi o specializare în antrenarea persoanelor cu nevoi speciale la American College of Sports Medicine, SUA.

În cadrul interviului Live acordat pentru Libertatea.ro, Florin Cujbă a prezentat şi câteva exerciţii fizice pe care oricine le poate face acasă, pentru a-şi menţine o form fizică bună, sau pentru a slăbi, inregistrarea integrală putând fi vizionată pe www.libertatea.ro, la secţiunea VIDEO.

