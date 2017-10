Săptămâna trecută designerul Philipp Plein a venit special în România pentru a face cunoștință cu publicul de la noi. Printre vedetele, mari susținătoare ale brand-ului s-a numărat și Crina Abrudan care s-a lipit de Philipp Plein imediat ce acesta a venit la eveniment. Fosta prezentatoare TV a ținut morțis să ia și autograf de la designer.

Deși nu este un brand accesibil pentru multă lume, se pare însă că românii au cel puțin o piesă vestimentară semnată de Philipp Plein. Printre admiratorii brand-ului se numără și Crina Abrudan. „Era foarte mare înghesuială înăuntru și nu cred că aș fi putut să cumpăr ceva, dar am lăsat ceva din economiile mele în magazinele lui din Milano. Când am prins sezonul de reduceri, am profitat de ocazie și mi-am cumărat câteva lucruri pentru că-mi plac”, ne-a declarat fosta prezentatoare, recunoscând că și-a permis să cumpere abia când a fost sezonul de reduceri. „Azi port rucsacul de la el și l-am rugat să-mi dea și autograf pe el, deci acum rucsacul meu este mai valoros. Mi-am cumpărat un marker permanent ca să fiu sigură că nu se spală repede. Mai am încălțămintea și jeanșii de pe mine. Nu este deloc accesibil, dar de aceea sunt sezoanele de reduceri, de aia există outlet-uri. Eu am avut noroc să nimeresc și anul acesta și anul trecut, perioada de reduceri la Milano și așa mi-am luat tot. Recunosc că prețurile sunt, cel puțin pentru buzunarul meu, extrem de piperate”, a mai spus Abrudan.

Crina Abrudan s-a lipit de Philipp Plein în vizita lui din România

De altfel, soția lui Gabi Popescu ne-a mai mărturisit că este adepta reducerilor și că, de cel puțin două ori pe an merge în citybreak-uri tocmai pentru a face shoppind. „Nu-mi amintesc să mă fi întors din vacanțe cu bani. La noi vacanțele sunt de două feluri: unde mergem și stăm să ne odihnim și weekend-uri când încercăm să prindem sezoane de reduceri, vara sau iarna. Nu prea dau mulți bani pe haine. Sunt adepta sezonului de reduceri. În ultimii ani chiar am învățat să mă mai temperez și am ajuns la concluzia că e mai bine să profiți de un weekend afară în perioada reducerilor și să-mi cumpăr haine puține și bune, decât să dau iama în mall la noi în perioada reducerilor când cheltuiam tot o grămadă de bani, cumpăram o grămadă de haine și mă trezeam că le găseam peste un an în dulap cu eticheta pe ele pentru că nu le purtam”, ne-a mai spus Crina.

VIDEO: Dumitru Angelescu

CITEȘTE ȘI: