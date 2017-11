Creatoarea de modă Liza Panait și-a lansat cu fast, luni seară, cea mai recentă colecție, pentru care a lucrat la foc automat aproape jumătate de an. Cu această ocazie, am aflat de la designer și cum se desfășurau lucrurile în Epoca de Aur.

De când se știe, Liza Panait a fost atrasă de modă, o pasiune pe care a transformat-o într-un job și apoi în propria afacere. Pune suflet în ceea ce face, iar creațiile ei au fost aplaudate la scenă deschisă. În spatele lor este însă o muncă titanică.

“Trendul folk este unul dintre cele mai importante trenduri din acest sezon, Kumbaya – un strigăt către divinitate, primul moment când avem nevoie să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să ne gândim la Dumnezeu, o plimbare prin 5 continente, cu motive și detalii din costumul lor tradițional, puse pe linia anilor ’40 și ’50, multe detalii, multe broderii lucrate manual, o colecție de genți, o colecție de tricotaje lucrate manual, bijuterii la fel. Colecția am făcut-o cam târziu, la limită așa, pentru că am preconizat că voi lucra 3 luni și am lucrat 5 luni și jumătate. Am plecat de la o mireasă și am ajuns la 5, totul s-a complicat, totul a devenit și mai greu, însă sper că plimbarea ne-a făcut bine”, ne-a povestit Liza Panait la finalul show-ului de modă.

Pe podium au defilat atât fata, cât și nepoata creatoarei de modă, dar și modele cunoscute precum Aminata sau Laurette. Liza susține că îi este recunoscătoare divinității pentru tot ce i s-a întâmplat pe parcursul vieții. “Nu știu dacă am apelat în mod special, mă gândesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu că trăiesc în fiecare zi, fără să am nevoie de ceva anume. Pur și simplu mă gândesc și îmi dau seama că avem nevoie de El”, a specificat designerul.

Lua premii speciale pe vremea lui Ceaușescu

În timp ce în prezent, creatorii de modă au libertate de creație și acces liber la informație, în Epoca de Aur lucrurile erau la polul opus. Și atunci, ca și acum, Liza era preocupată de tot ce e nou în domeniul modei. Era angajată și mergea constatant la cele 2 recepții anuale.

“În perioada comunistă lucram la Fondul Plastic și acolo făceam lucruri cu totul și cu totul speciale, deci mă îmbrăcam altfel, clientele pe care le aveam se îmbrăcau altfel, nu se compară cu 2017, normal, nici nu ar avea cum. Din punctul meu de vedere trăiam o altă perioadă prin natura meseriei. Trendurile trebuia să le cauți cu disperare pe afară, prin reviste, deci nu se punea problema de trenduri. Eu eram informată pentru că mă interesa. În rest nu știu să spun, fiecare se îmbrăca cum putea, cum nimerea, a fost o perioadă foarte grea. Eu am dus o viață mai specială atunci, tocmai că știam ce se poartă, ce fac, lucrurile mele se vindeau foarte bine la Fondul Plastic”, a declarat, pentru Libertatea, Liza Panait.

Creatoarea de modă și-a pus pe picioare afacerea după căderea regimului comunist, dar în palmaresul ei are si distincții primite în Epoca de Aur. “În perioada comunistă erau 2 colecții pe an, se făceau 2 prezentări pentru Corpul Diplomatic și tot ce însemna ambasadă din România, se făceau la sala Rondă și atunci fiecare creator venea cu câte o colecție. Eu veneam întotdeauna ca invitat special, luam foarte multe premii speciale. După Revoluție am fost prima care am avut autorizație cum se dădea după lege, în 1995 am făcut prima prezentare și de atunci până acum cel puțin 2 pe an am”, ne-a povestit Liza Panait.

Video: Robert Hanciarec

Citeste si: