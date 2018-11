Andreea Bălan și George Burcea formează o familie fericită alături de Ella, fiica lor. Pe lângă dorința lor de a avea doi urmași, iată că și micuța a avut un cuvânt de spus.

„Dinainte să rămân însărcinată, am tot întrebat-o: „Mai vrei un bebe?”, „Da!” Pentru că am observat că este înnebunită după alți copii și la locul de joacă și pe stradă. Când auzea copii pe stradă, gata la ușă să se joace cu ei. Am zis ok, înseamnă că mai vrea un bebe. Eu oricum voiam 2 copii, dar faptul că ea își dorea un companion, înseamnă că o să primească cu brațele deschise noul membru al familiei. Acum sper ca așteptările mele să se confirme, nu să fie geloasă, dar și asta ține de noi ca părinți cum gestionăm situația”, ne-a povestit cântăreața.