Ziua de naștere a lui Ștefan Bănică jr era, până în urmă cu vreo 15 ani, motiv pentru o petrecere de pomină. Prietenii știau că pe 18 octombrie trebuie să-și facă ordine în agendă, ca să poată semna condica. Fără vreo legătură cu criza financiară de acum ceva timp, cântărețul a micșorat însă simțitor lista invitaților și a redus drastic bugetul dedicat aniversării.

Înainte de concertele-maraton ținute de Sărbători la Sala Palatului, înainte de Andreea Marin și înainte să devină jurat la “X Factor”, Ștefan Bănică obișnuia să-și cinstească toți prietenii de ziua lui.

Prin anii ’90 și chiar la începutul anilor 2000, fidel zicalei “obrazul subțire cu cheltuială se ține”, cântărețul își confirma statutul de vedetă printr-o petrecere anuală căreia i se ducea buhul. Pentru 18 octombrie, ziua lui de naștere, Ștefan închiria vila unei prietene – o vilă impozantă, aflată în centrul Bucureștiului – și chema câteva zeci de prieteni și colaboratori să-i fie alături. Era un chef monstru, cu multă mâncare și multă băutură, cu muzică bună și, evident, mulți invitați celebri, având în vedere că sărbătoritul e un nume important în showbiz.

Ziua de naștere a lui Ștefan Bănică jr are legătură cu… Elvis

Tot din acele vremuri, în care numele lui Bănică jr era legat de petreceri fără egal, prietenii își amintesc că se chinuiau un an întreg să găsească darurile potrivite pentru ziua lui. Știută fiind pasiunea sa pentru Elvis, muzica lui Elvis și… orice altceva are legătură cu defunctul rege rockʼnʼroll – că doar nu degeaba și lui Bănică jr i se spune, la noi, regele rockʼnʼroll-ului! -, ei căutau să-i facă bucuria de a-i da dărui lucruri legate de Elvis. Spre dimineață, după ce se spărgea gașca, cântărețul pleca spre casă cu un munte de cadouri ce păreau luate de la Graceland!

Pasiunea lui Bănică jr pentru Elvis – de la decesul căruia s-au împlinit 40 de ani vara aceasta – a rămas neștirbită până azi, însă stilul lui de-a petrece s-a schimbat radical. Obiceiul atât de apreciat de prieteni de-a se distra în stil mare a fost declarat mort și îngropat în urmă cu vreo 15 ani, conform unor apropiați de-ai juniorului, care nu au primit nici un fel de explicații în legătură cu dorința cântărețului de a se sărbători într-un cerc mult mai restrâns, aproape intim.

Acum, de ziua lui, Bănică jr se limitează la un chef mic-mic, o masă cu prietenii foarte apropiați, pe care-i cheamă acasă sau îi cinstește la un local cu ștaif din Capitală. Restul amicilor și cunoscuților care-l sună pe 18 octombrie să-i spună “La mulți ani” și să-i ureze de bine trebuie să se mulțumească… ei bine… cu mulțumiri. Nu cu o bere, nu cu un șpriț, nu cu o felie de tort!

Probabil că scenariul se va repeta și anul acesta, când cântărețul va împlini 50 de ani. Cunoscuții nu se așteaptă la vreo schimbare de atitudine, chiar dacă, ajungând la jumătate de secol, Bănică jr are cel mai bun motiv să dea o petrecere-monstru, ca pe vremuri!

A povestit că a ajuns actor… din întâmplare

Probabil cumpătarea care l-a împins să-și petreacă zilele de naștere în intimitate e o hachiță de artist. Căci, dincolo de orice cârcoteală, Bănică e un artist – și încă unul complex! În afară de muzică, ocupația de bază, care-l menține în prim-plan și îi asigură grosul veniturilor, să nu uităm că Ștefan se produce și pe scenele teatrelor, ba mai apare din când în când și în filme (cel mai recent, “Ho Ho Ho”, în 2009) și seriale (a fost Ciupanezu în “Băieți buni”)!

Interesant este că a ajuns actor din întâmplare. Chiar el a mărturisit acest lucru, în urmă cu vreo 13 ani, pentru cariereonline.ro. “Regizorul Mihai Constantinescu căuta un puști pistruiat, cu două lopeți de dinți în față, cu părul scurt, tuns periuță și cu urechi mari, un fel de Gavroche… Tatăl meu mă ducea în vacanță la Cumpătu, lângă Sinaia, la casa de creație. Jucam fotbal pe acolo când m-a văzut Mihai Constantinescu, primul meu regizor din carieră. M-a abordat, neștiind că sunt băiatul lui Ștefan Bănică: «Măi puștiule, ai față de film, nu vrei să joci într-unul?». «Normal!», am răspuns. Abia apoi a aflat cine era tata. Am dat niște probe și am intrat în film pentru figurație. Între timp, găsiseră și băiatul cu dinții ca niște lopeți. Nu aveam nici o legătură cu ceea ce-și dorea inițial regizorul. Am făcut figurație o zi, ceea ce m-a dezumflat foarte tare. Ca să nu mai zic că m-au și uitat pe o plută la sfârșitul filmărilor! Au strâns aparatele de filmat, să plece, și eu am început să urlu de pe plută: «Băi, nene, mai e cineva aici?». (…) În fine, puștiul care juca rolul principal s-a îmbolnăvit de hepatită, din păcate pentru el, și s-au dat probe din nou. M-am dus la probe și așa am ajuns să joc în serialul TV «Eroii nu au vârstă». Acum, pe plută era altcineva. Avansasem cu vreo 10 metri până la mal, a fost un noroc…”, a povestit artistul, care a devenit celebru cu rolul din “Liceenii”, în care a avut-o parteneră pe Oana Sîrbu.

Pleacă în turneu după ziua lui

Bănică jr a ajuns la al 16-lea album din carieră, “Picat din Lună”, cu care pleacă în turneu la scurt timp după ziua de naștere, pe 23 octombrie. Pe acest album se află și o piesă cu un titlu… sugestiv, “Ea mi-a pus cătușele”, care ne-ar putea duce cu gândul, evident, la iubita lui, Lavinia Pîrva, cântăreața cu care s-a cuplat, spune el, după divorțul de Andreea Marin.

Cu Andreea Marin a fost însurat între 2006 și 2013 și ar fi rămas în relații bune după despărțire. Aceasta a fost a treia relație notorie a lui, după povestea de iubire cu Cristina Țopescu – încheiată, dacă e să ținem cont de declarațiile ei, pentru că interpretul era agresiv – și după mariajul cu Mihaela Rădulescu, jurat la “Românii au talent”.

O altă celebritate care a trecut prin viața lui Bănică jr a fost Virgil Ianțu. Prezentatorul emisiunii-concurs de la TVR 2 “Câștigă România” a fost multă vreme parte a boy-bandului care-l acompania pe Ștefan la concerte. La vremea aceea, Ianțu părea confortabil cu statutul de vioara a doua. După ce s-a ivit ocazia să apară la TV și a devenit vedetă, Ianțu a renunțat la colaborarea cu Bănică jr.

