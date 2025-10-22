A fost un proiect, adică un antiproiect, de țară. Când poetul Florin Dumitrescu scria pentru „Sarmalele Reci” versul „Țara te vrea prost”, de facto descria un program politic.

Căci acesta a fost programul politic al tuturor partidelor care au guvernat România din 1990 până târziu în secolul XXI: o populație needucată e ușor de manipulat electoral și devine o gloată gata să fie făcută la buzunare.

Cu educația absentă s-au pierdut atâtea posibilități de dezvoltare, încât românii n-au avut altceva de făcut decât să-și ia lumea în cap.

Alungați de acasă și desconsiderați peste hotare, condamnați prea des la munci marginale, bineînțeles că s-au aruncat în brațele extremiștilor.

Extremism împins din spatele butoanelor de puterile interesate ca România să fie decuplată de la bruma ei de europenitate.

Aceste puteri sunt: pe plan extern, Federația Rusă, un stat terorist. Pe plan intern, securitatea reciclată a lui Ceaușescu, rămasă cu piese de Sputnik blocate în sistem.

În absența educației au prosperat incultura și violența. Și mai ales o îngăduință odioasă față de agresori și agresivitate. Milioane de români sunt perfect OK cu ce face Putin în Ucraina, cu această dezlănțuire de primitivism. Sunt gata chiar să voteze „înțelepciunea rusească”.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Whataboutism-ul este la el acasă. Dar de Ursula ce ziceți, a?! Și Europa care de la pașopt…

La fel, genocidul care se petrece în Gaza trece cvasi-nedetectat în presa mainstream românească și impresionează prea puțin o societate care, iar acum generalizez pentru binele ei, ca să-i vină mintea la cap și inima la inimă, și-a pierdut pe drumul tranziției, în deșertul acela, și ultima fărâmă de umanitate.

Absența educației e un virus care distruge tot organismul social, nu are cum să nu-l distrugă. E, totodată, un bumerang. Prostia se plătește.

Guvernele suficient de stupide încât să ignore educația (cum au fost cam toate guvernele românești de după 1990) nu fac decât să întrețină o zonă gri unde prosperă lichelele, corupția, mârlănia, tupeul gâlgâitor și combinagiii.

E lumea din care au răsărit marii noștri dregători, acum multimilionari în dolari și cu strașnice dureri în organele genitale, precum și în spate jos, dureri resimțite acut în timp ce se desfată cu apele cristaline ale Coastei de Azur și duc în Dubai, Dubai viață ca-n raiul cocalarilor (în înțelesul cultural al cuvântului, să ne ierte adevărații meșteri).

Chiar trebuie să cauți mult până să dai de un popor care a fost atât de curtenitor cu hoții săi. Întâlnirea hoților cu proștii s-a soldat cu o victorie la scor a pungașilor.

Rămânem, deci, țara în care hoții și proștii ne omoară între ei.

Și singura armă de apărare – educația – ne-a fost furată sau ne-am furat-o singuri, odată cu căciula. 

FOTO: Gabriel Neacșu / Inquam Photos

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Viva.ro
Scandal la Casa Albă! Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut o ceartă cu țipete și înjurături care a zguduit tot biroul. Ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise a șocat întreaga lume politică!
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Unica.ro
Ce ascundea firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Descoperirea uluitoare făcută de autorități
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
Elle.ro
Mare bucurie pentru celebra actriță! A devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu copilul ei: „Te încetinește și te trezește în același timp”
gsp
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
GSP.RO
Una dintre cele mai atrăgătoare sportive din lume uimește și la 40 de ani! Ce a putut posta
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
Libertateapentrufemei.ro
Gest fără precedent, e un înger! Vedeta din România care dă 2 milioane de euro victimelor exploziei din Rahova. Nu e Gigi Becali, nici politician, nici vedetă TV!
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Ionuț Moșteanu, răspuns ironic pentru Călin Georgescu: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor”
Știri România 08:00
Ionuț Moșteanu, răspuns ironic pentru Călin Georgescu: „Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor”
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Știri România 08:00
Avertizare RO-Alert în Tulcea, din cauza atacurilor Rusiei peste graniță: alerta a durat 90 de minute
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
Fanatik.ro
Aurul Mișcării Legionare, revendicat după 77 de ani. O familie din București a cerut restituirea unui sfert de tonă de materiale prețioase de la BNR
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Elle.ro
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Unica.ro
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Stiri Mondene 21 oct.
La ce alimente a renunțat Alin Oprea pentru a fi într-o formă fizică de invidiat. „Totul a devenit posibil. Nu urmez nicio dietă strictă”
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Stiri Mondene 21 oct.
Asia Express 21 octombrie 2025. Concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
GSP.ro
Ce e Desafio, show-ul care înlocuiește Survivor în grila PRO TV » Câți bani va încasa Florin Prunea, unul dintre primii concurenți confirmați
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
GSP.ro
O actriță celebră face dezvăluiri picante: „Toți fac asta în mesaje și mă enervează la culme”
Parteneri
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax.ro
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită
KanalD.ro
Nicola Elena, fetița de 9 ani din București dată dispărută, a fost găsită

Politic

Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Politică 21 oct.
Sorin Grindeanu a lansat o tiradă la adresa lui Ilie Bolojan după ce PSD a plecat din ședința coaliției: „Dacă refuză dialogul, va suporta consecințele politice”
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Politică 21 oct.
Cătălin Drulă e candidatul USR pentru Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu spune că e preferat în sondaje din partea PNL: „Suntem suficient de maturi”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței