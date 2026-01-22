Dincolo de mesajul politic, acordul ridică pentru România o problemă esențială de politică economică: care sunt costurile reale ale liberalizării și cine le suportă?. Analiza prevederilor concrete arată că efectele nu sunt distribuite uniform, iar pentru economii precum cea românească, riscurile sunt structurale.

Un punct de plecare deja defavorabil

România intră în această ecuație cu un handicap cunoscut: un deficit comercial agroalimentar estimat la aproximativ 4,8 miliarde de euro¹, generat de un model economic în care exportăm preponderent materii prime și importăm produse procesate. Acest dezechilibru nu este corectat de acordul UE–Mercosur, ci, dimpotrivă, riscă să fie accentuat.

Agricultura românească nu este doar un sector tradițional, ci și un contributor direct la PIB, la ocuparea forței de muncă și la stabilitatea balanței comerciale. Orice șoc extern care afectează acest sector se propagă rapid în restul economiei.

Liberalizare comercială și concurență asimetrică

Prevederile acordului introduc cote semnificative pentru importul de carne de pasăre, carne de vită, miere, zahăr și alte produse agroalimentare, în condiții tarifare preferențiale². Problema nu este existența comerțului în sine, ci asimetria condițiilor de producție.

Fermierii români și europeni sunt supuși unor norme tot mai stricte privind utilizarea pesticidelor și fertilizanților, bunăstarea animalelor, reducerea inputurilor și condiționalități de mediu, norme care cresc costurile de producție și limitează capacitatea de adaptare. În paralel, produse provenite din state terțe, care nu sunt supuse acelorași standarde, au acces pe piața unică în condiții preferențiale.

Nu este vorba despre protecționism, ci despre instituționalizarea unui dublu standard, care transformă competiția într-un dezechilibru structural. Fermierul român ajunge să concureze cu mâinile legate, în timp ce concurența externă beneficiază de costuri de producție semnificativ mai reduse³.

Impactul asupra producătorului și consumatorului

Efectele acestei asimetrii nu se opresc la poarta fermei. Ele se transferă direct asupra consumatorului. Uniunea Europeană interzice propriilor agricultori utilizarea anumitor pesticide, hormoni de creștere și practici zootehnice considerate periculoase pentru sănătatea publică. În același timp, acceptă importul de produse obținute prin metode pe care legislația internă le interzice.

Argumentul prețului mai mic la raft este incomplet dacă nu ia în calcul trasabilitatea reală, capacitatea efectivă de control și riscurile indirecte pentru sănătate. Reducerea temporară a prețului nu compensează pierderea capacității interne de producție și transferul riscurilor către consumator.

Suprasarcina normativă și efectul cumulativ

Acordul nu operează într-un vid normativ. El se suprapune peste un cadru european deja restrictiv, care nu este dublat de politici coerente de compensare sau de protecție la import. Rezultatul previzibil este retragerea capitalului din agricultură, scăderea investițiilor și vulnerabilizarea unui sector cu efect de multiplicare economică ridicat. Pe termen mediu, consecința nu este doar falimentul unor exploatații, ci și afectarea contribuției agriculturii la PIB și adâncirea dependenței de importuri alimentare.

Argumentul industrial și realitatea României

Un argument frecvent invocat în favoarea acordului este cel al câștigurilor industriale, în special în domeniul auto. Pentru România, acest beneficiu este însă limitat. Capacitatea de producție auto este deja apropiată de plafonul maxim, iar deciziile privind volumele, piețele și marjele de profit nu sunt controlate local.

România nu exportă, în mod predominant, produse finite cu valoare adăugată ridicată, ci operează într-un segment de producție subcontractată. Chiar dacă exporturile auto ale Uniunii cresc, efectul net asupra economiei românești este marginal și nu compensează pierderile directe din agricultură, sector cu capital autohton și impact macroeconomic real⁵.

Coerența politicilor de mediu

Aceeași problemă de coerență apare și în zona politicilor climatice. Fermierilor europeni li se cer reduceri drastice ale emisiilor și adaptări costisitoare la obiectivele de mediu. În același timp, acordul facilitează importuri din regiuni unde extinderea producției agricole este asociată cu defrișări și practici cu impact major asupra mediului. Impactul de mediu nu este eliminat, ci externalizat, cu costuri economice și competitive suportate intern⁶.

Necesitatea unei evaluări reale

În acest context, orice decizie politică privind aplicarea acordului UE–Mercosur trebuie să fie precedată de o analiză reală a efectelor cumulative: concurență asimetrică, suprasarcină normativă, lipsa beneficiilor industriale compensatorii și impactul asupra PIB-ului.

Fără această evaluare, liberalizarea riscă să producă un dezechilibru structural, în care România pierde capacități productive interne fără a câștiga poziții strategice în alte sectoare. Problema nu este comerțul liber, ci comerțul lipsit de simetrie, care transferă costuri economice pe termen lung către economii deja vulnerabile.

Note de subsol

¹ Institutul Național de Statistică (INS) – comerț internațional cu bunuri; balanța comercială agroalimentară a României, serii statistice 2023–2025.
² Comisia Europeană – acordul comercial UE-Mercosur, pilonul comercial și anexele tarifare privind cotele pentru produse agroalimentare.
³ Eurostat și Comisia Europeană – date comparative privind costurile de producție agricolă și impactul normelor de mediu asupra competitivității fermierilor europeni.
Comisia Europeană – legislația UE privind siguranța alimentară, interdicția anumitor pesticide, hormoni de creștere și utilizarea antibioticelor în zootehnie.
Eurostat și rapoarte ale Comisiei Europene – structura industriei auto din România, capacitatea de producție și poziția în lanțul valoric.
Comisia Europeană – documente privind obiectivele de mediu și climă (Green Deal) și evaluări de impact ale acordurilor comerciale asupra mediului.

