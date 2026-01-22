Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat după 19 ani de căsnicie

Daciana Sârbu și Victor Ponta au pus punct mariajului la începutul anului trecut, după 19 ani de căsnicie. Deși despărțirea a fost una dificilă, cei doi au ales să gestioneze totul cu maturitate și discreție, având ca prioritate binele celor două fiice pe care le au împreună, Irina și Maria.

Fostul cuplu are două fete: Irina, în vârstă de 17 ani, și Maria, de 11 ani, fetița pe care au adoptat-o în anul 2020. Victor Ponta mai are și un fiu, Andrei, dintr-o relație anterioară, pe care Daciana l-a crescut ca pe propriul copil în timpul căsniciei.

Deși au ales să meargă pe drumuri separate, Daciana Sârbu și Victor Ponta au rămas uniți în ceea ce privește creșterea copiilor. Separarea s-a realizat cu maximă discreție, tocmai pentru ca fetele să nu fie afectate emoțional. Mai mult decât atât, după divorț, programul pe care Irina și Maria îl au cu tatăl lor nu s-a schimbat aproape deloc, cei doi părinți comportându-se, în continuare, ca o echipă.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Daciana Sârbu a vorbit deschis despre rolul de mamă și despre cât de exigentă este cu fiicele sale, mai ales cu Maria, fetița adoptată, care are nevoie de o supraveghere atentă și de reguli foarte clare. „Celei mici i-am impus reguli mai stricte. Ea nici nu are de altfel telefon, de exemplu și am constatat că îi este mult mai bine fără. În ultima perioadă, ei îndeosebi i-am impus niște reguli mai stricte legate de tabletă. Nu poate sta decât o oră pe zi, pentru că am observat că îi creează probleme și chiar îi influențează starea, și nu în bine. Devine foarte agitată.”

Deși și-a refăcut viața personală după separarea de Victor Ponta, Daciana nu își scapă din ochi copiii și pune mare accent pe disciplină, educație și responsabilitate. Aceasta i-a impus Mariei un set strict de reguli, iar atunci când micuța îi iese din cuvânt, consecințele nu întârzie să apară.

Daciana Sârbu consideră că disciplina este esențială în educația unui copil

Pedepsele nu sunt unele drastice, însă sunt ferme și adaptate vârstei, scopul fiind acela de a o învăța pe Maria diferența dintre bine și rău, respectarea limitelor și asumarea propriilor fapte. Daciana consideră că disciplina este esențială în formarea unui copil echilibrat, mai ales într-o perioadă de tranziție precum cea de după divorț.

„Fiica cea mare, însă, a fost mereu responsabilă și este foarte apropiată de mine. Dar, și ea petrece prea mult timp pe telefon, după părerea mea.

Eu cred că fiecare copil și fiecare situație trebuie luată din timp. Ca părinte, trebuie să fii mereu atent ca să prinzi momentul acela. Copilul trebuie să simtă mereu că ești alături de el și că faci și tu eforturi alături de el. Trebuie să respecți și tu regulile pe care i le impui. Și eu am fost crescută așa, cu reguli și a fost foarte bine.

Eu întotdeauna am discutat cu ele. La Maria e nevoie de mai multă structură acum și mai multe reguli. Ea știe că vor fi niște restricții în momentul în care se întâmplă niște lucruri pe care am agreat că nu le va face.

Nu le pot numi pedepse neapărat, dar sunt niște restricții de tipul: le iau lucrurile care le fac plăcere! Cum ar fi tableta, în cazul Mariei. Reparăm lucrurile împreună, dar până atunci îi spun că nu mai are voie să facă ceva ce-i place! Cam asta este pedeapsa!”, a dezvăluit Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au fost căsătoriți timp de aproape două decenii și au crescut împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei, fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată. Deși divorțul a avut loc la începutul anului trecut, cei doi au confirmat oficial separarea abia în primăvara anului 2025, după ce o perioadă au apărut separat la evenimente publice.

