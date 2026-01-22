Video generat cu ajutorul inteligenței artificiale

Rezultatele loto din 22 ianuarie 2026:

Joker: 35, 40, 44, 12, 7 +1

Noroc Plus: 433447

Loto 5 din 40: 7, 12, 36, 16, 40, 33

Super Noroc: 750240

Noroc: 4532656

Loto 6 din 49: 34, 43, 20, 21, 14, 13

Report de peste 17 milioane de lei la 6/49 la tragerea loto din 22 ianuarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,20 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,18 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 48,58 milioane de lei (peste 9,54 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 125.800 de lei (peste 24.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 383.200 de lei (peste 75.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 90.500 de lei (peste 17.700 de euro).

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

În data de 9 noiembrie a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49. Valoarea acestuia a fost de de aproximativ 49 milioane de lei (aproape 9,8 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române și a costat 12 lei.

Primul mare premiu câștigat în 2025 la Loto 6/49 a fost pe 11 mai 2025, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc, iar acest câștig a fost al doilea premiu de categoria I din acel an la Loto 6/49.

