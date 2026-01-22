Pentru doctrina Trump 1.0, analiștii americani obișnuiau să facă diferențierea între retorica vulcanică și conflictuală a președintelui american și acțiunea propriu-zisă de politică externă, o atribuție exclusivă a Departamentului de Stat. Mai prozaic spus, ce am învățat în acești ani în care Trump obișnuiește să schimbe brusc pozițiile de politică externă, în scopul de a obține mai ușor avantaje tranzacționale în relația cu diferite state, este că o strategie coerentă americană de politică externă are șanse mai mari de reușită, dacă iese de sub atenția lui Trump. Dacă de implementarea acelei strategii se ocupă diplomați cu experiență din Departamentul de Stat, acea strategie dovedește o formă de gândire strategică în beneficiul intereselor SUA. 

Putem, prin urmare, să diferențiem, în perioada doctrinei Trump 2.0, retorica agresivă a președintelui american de proiectele geopolitice care se construiesc în umbră?

România ar trebui să acorde importanță rutei TRIPP 

În timp ce atenția analiștilor de politică externă este îndreptată spre noile tensiuni generate de președintele american (intenția de a invada sau cumpăra Groenlanda, o insulă ce aparține unui stat membru NATO), pentru o altă regiune, aflată la periferia opusă a Europei, mai precis Caucazul de Sud, Departamentul de Stat, condus de Marco Rubio, a dat semnale că dorește să implementeze o strategie din perspectiva intereselor americane în această regiune. Și anume, reducerea influenței Kremlinului în regiunea extinsă a Mării Negre. 

În data de 13 ianuarie 2026, secretarul de stat Marco Rubio și ministrul de Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, s-au întâlnit la Washington, pentru a anunța publicarea Cadrului de implementare a Inițiativei Trump pentru pace și prosperitate internațională (TRIPP).  Documentul strategic reprezintă cel mai recent pas către îndeplinirea angajamentelor asumate la Casa Albă, pe 8 august 2025, când Donald Trump a mediat întâlnirea istorică dintre premierul armean Nikol Pashinyan și președintele azer, Ilham Aliyev, în vederea promovării unei păci durabile în Caucazul de Sud. 

În esență, după zeci de ani de dominație rusească, ruta TRIPP, fostul coridor Zangezur, reprezintă primul proiect geostrategic armeano-american care se dorește a se construi fără vetoul Rusiei în această regiune. 

Ce știm până în acest moment este că ruta Trump ar traversa sudul Armeniei și ar oferi Azerbaidjanului o rută directă către exclava sa Nakhchivan, iar apoi către Turcia, aliatul apropiat al Baku.

Ruta ar putea deveni un culoar major de transport, ce ar putea să includă cale ferată, conducte de petrol și gaze și rețele de fibră optică. Mai multe detalii pot fi găsite aici

Washingtonul consideră Coridorul de Mijloc drept o modalitate de a ocoli Rusia în comerțul terestru cu Asia, inclusiv în ceea ce privește exportul potențial de minerale critice și pământuri rare din Asia Centrală. La schimb, statele din Caucazul de Sud și Asia Centrală caută prosperitate printr-o mai bună integrare la piețele globale.

TRIPP prevede inclusiv reactivarea conexiunilor feroviare din era sovietică și oferirea de alternative la ruta actuală, mai lungă, prin Georgia. Rutele mai scurte ar spori comerțul și ar reduce costurile, aliniind Turcia la inițiativa mai amplă a Coridorului de Mijloc. La 22 august 2025, ministrul turc al Transporturilor și Infrastructurii, Abdulkadir Uraloğlu, a inaugurat linia feroviară Kars – Iğdır – Aralık – Dilucu, care va constitui tronsonul turc al TRIPP.

Armenia intenționează să autorizeze înființarea companiei TRIPP Development, iar acestei companii i se va acorda dreptul de exploatare pentru o perioadă inițială de 49 de ani. Armenia intenționează să ofere Statelor Unite o participație de 74% și să păstreze pentru sine o participație de 26% în compania TRIPP Development Company. Se preconizează că acest acord va fi prelungit cu o perioadă suplimentară de 50 de ani, cu acordarea unei participații suplimentare guvernului Armeniei, care va ajunge astfel la 49%.

Armenia, un nou punct multinodal între Asia și Europa 

Fiind un stat fără ieșire la mare, situat într-o regiune care conectează Asia de Europa, principalul pariu geostrategic al Guvernului de la Everan este să transforme Armenia într-un important punct multinodal pentru care puteri ale lumii, precum SUA, China și UE, să dorească stabilitate regională. În 2023 lua astfel naștere proiectul de transport, intitulat Crossroads of Peace, care urmărește să îmbunătățească legăturile Armeniei cu statele vecine, Azerbaidjan, Georgia, Iran și Turcia. 

De amintit că, de mai bine de 35 de ani, Armenia a fost blocată și izolată economic în mod sistematic de către Azerbaidjan și Turcia din cauza relațiilor proaste cu cei doi vecini ostili, generate de conflictul din Nagorno-Karabah. Odată ce premierul armean Nikol Pashinyan a reluat dialogul politic direct cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, următoarea miză economică importantă a Erevanului o reprezintă normalizarea relațiilor economice cu Turcia. În prezent, din cauza blocadei turco-azere împotriva Armeniei, tranzitul economic direct prin regiune este îngreunat.

Cheia înțelegerii acestei mize politice dificile a Armeniei de a normaliza relațiile cu Turcia se regăsește în condițiile stabilite de americani, pentru succesul rutei TRIPP, precizate în mod expres în document

„Statele Unite și Armenia recunosc că succesul TRIPP depinde de: 

● Continuarea instituționalizării păcii între Armenia și Azerbaidjan; 

● Progrese în direcția normalizării complete a relațiilor dintre Armenia și Turcia; 

● Angajamentul constant al Statelor Unite; 

● Cooperarea și stabilitatea regională; 

● Consolidarea eficientă a capacităților instituțiilor armene”. 

Ce rol poate juca România pentru stabilitatea regiunii extinse a Mării Negre 

Nu este un secret că relațiile dintre Armenia și Turcia sunt inexistente diplomatic, din cauza faptului că Ankara refuză să recunoască genocidul armean din 1915, un eveniment tragic care a dus la masacrarea a peste un milion de armeni. Turcia consideră că acest masacru este o consecință a contextului geopolitic din timpul Primului Război Mondial. Acest subiect a rămas unul sensibil pentru ambele state, iar normalizarea relațiilor bilaterale ar trebui să aibă ca epicentru strict avantajele pragmatice economice, nu abordarea acestor sensibilități istorice.

Astfel, România și-ar putea asuma un rol proactiv în regiune și, având în vedere relațiile bilaterale bune pe care le are atât cu Ankara, cât și cu Erevan, ar putea să intre în rolul de mediator în procesul de normalizare a relațiilor dintre Armenia și Turcia. Interesul de a normaliza această relație nu ar fi numai unul strict în beneficiul SUA, dar și unul în avantajul UE. 

De amintit faptul că, la începutul lunii decembrie 2025, Uniunea Europeană și Republica Armenia au adoptat o nouă Agendă strategică pentru parteneriatul UE-Armenia, în scopul aprofundării cooperării politice, economice și sectoriale între cei doi parteneri, iar stabilitatea regiunii extinse a Mării Negre reprezintă și o prioritate europeană. 

În plus, în luna mai 2026, Everan va găzdui al optulea summit organizat de Comunitatea Politică Europeană, o inițiativă creată de președintele francez, Emmanuel Macron, după izbucnirea războiului din Ucraina, eveniment la care va fi prezentă și România, prin președintele Nicușor Dan. În aceeași zi va avea loc și summitul UE-Armenia, unde vor participa toți liderii UE, prilej cu care România ar putea să joace rolul de mediator pentru consolidarea stabilității regionale a Caucazului de Sud.

Turcia își va deschide însă granița cu Armenia numai după ce Erevanul va semna un acord de pace definitiv cu Azerbaidjanul, după cum a explicat ministrul de Externe turc, Hakan Fidan. Din perspectivă turcă, o normalizare timpurie a relațiilor cu Armenia ar reduce presiunea asupra Erevanului de a încheia negocierile cu Baku.

Armenia și Azerbaidjanul pregătesc textul unui acord definitiv de pace, dar Baku afirmă că nu îl va semna până când Armenia nu va elimina din constituția sa revendicările asupra teritoriului azer.

Baku solicită eliminarea unei referiri la un document din 1990, care stabilește obiectivul „unificării” Armeniei cu Nagorno-Karabah, care era la acel moment un teritoriu populat în majoritate de etnici armeni din Azerbaidjanul sovietic.

În acest sens, Armenia va organiza un referendum în anul 2027, pentru a nu implica această temă electorală, ca instrument de influențare a armenilor, în războiul hibrid rusesc. Având alegerile parlamentare programate pentru iunie 2026, premierul Pashinyan trebuie să demonstreze în fața armenilor că eforturile sale de pace și noile parteneriate cu Occidentul au avut succes.

România poate propune un nou format de cooperare economică la Marea Neagră

România ar putea astfel să se implice mai activ în acest proces de normalizare a relațiilor Turcia-Armenia-Azerbaidjan.

România ar putea astfel crea un format nou de cooperare economică în regiunea extinsă a Mării Negre ca să invite, la aceeași masă, state precum Turcia, Armenia, Azerbaidjan, Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina. Printr-un format nou de cooperare economică, România ar putea juca un rol mai important în normalizarea relațiilor dintre cele trei state.

Vechea organizație dedicată cooperării economice la Marea Neagră (OCEMN) nu mai poate fi revigorată, câtă vreme Rusia este stat membru fondator, iar în această perioadă de război în Ucraina, se află sub sancțiuni economice UE și SUA. 

Mai mult, România ar putea face analize de risc în privința proiectului TRIPP și ar putea negocia cu Armenia intrarea, prin câteva companii românești, în construirea acestui proiect geostrategic, alături de americani.

Schimbarea direcției de politică externă a Armeniei, după ce a renunțat la relația privilegiată pe care o avea cu Rusia, a determinat această țară să dezvolte recent alte parteneriate strategice cu Franța, India și China. Astfel, ultimii ani au adus o diversificare fără precedent în parteneriatele de apărare ale Armeniei. India și Franța au devenit cei mai importanți furnizori, umplând golul lăsat de Rusia. 

The Diplomat susține că India a devenit rapid cel mai important partener de apărare al Armeniei. Erevanul a semnat contracte în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari, achiziționând lansatoare de rachete cu mai multe țevi Pinaka, baterii de rachete sol-aer Akash și radare anti-baterie Swathi.

Armenia dorește construirea unui culoar de transport care să aducă mărfuri din India, spre Georgia, regiunea Mării Negre cu destinația finală UE. 

Perioadele de transformare a sistemului internațional aduc mari provocări și incertitudini, dar și multe oportunități. România nu ar trebui să le rateze pe cele din urmă. 

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Viva.ro
Șocant ce a ieșit la iveală în cazul lui Alin Mario Berinde, care era dat dispărut de două zile și a fost omorât de doi colegi de școală. Cutremurător ce au găsit anchetatorii în locul unde a fost băiatul găsit. A complicat întreaga anchetă
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Unica.ro
Sorin Grindeanu îl atacă public pe Tudor Chirilă! Multe s-au spus pe scena politică din România, dar la așa ceva chiar nu s-ar fi așteptat cineva! „Nu vă supărați, sunt oameni care au făcut facultăți, doctorate plagiate sau neplagiate”. Ce l-a deranjat atât de mult pe liderul PSD
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
Elle.ro
Adevărul despre Brooklyn Beckham și dansul controversat cu mama sa de la nunta lui. Victoria Beckham e acuzată că i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz
gsp
Scene șocante pe bulevardul Dimitrie Pompeiu! O legendă a Rapidului, încătușată de polițiști după ce ar fi devenit agresivă
GSP.RO
Scene șocante pe bulevardul Dimitrie Pompeiu! O legendă a Rapidului, încătușată de polițiști după ce ar fi devenit agresivă
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
GSP.RO
„Love my girls”. A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Ce este venitul minim pe incluziune și categoriile de români care primesc banii în 2026
Știri România 10:36
Ce este venitul minim pe incluziune și categoriile de români care primesc banii în 2026
Lista „specialilor” exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Bugetarii pensionari vor rămâne angajați dacă își reduc pensia cu 85%
Știri România 10:33
Lista „specialilor” exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Bugetarii pensionari vor rămâne angajați dacă își reduc pensia cu 85%
Parteneri
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Adevarul.ro
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
„Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv
Fanatik.ro
„Telenovela” Olimpiu Moruțan la Rapid s-a încheiat! Fotbalistul sosește azi în Giulești. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
Elle.ro
David Beckham, prima reacție după declarațiile șocante făcute de fiul său, Brooklyn. Fostul fotbalist a intervenit în scandalul din familia lui: „Poate fi periculos...” Video
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Power Couple România 2026. Eliminare neașteptată în cea mai recentă ediție. Ce s-a întâmplat cu soția lui Zmărăndescu
Stiri Mondene 10:57
Power Couple România 2026. Eliminare neașteptată în cea mai recentă ediție. Ce s-a întâmplat cu soția lui Zmărăndescu
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Stiri Mondene 10:41
Daciana Sârbu, reguli stricte pentru fetele sale. Cum o pedepsește pe Maria, fiica adoptivă: „Ca părinte, trebuie să fii mereu atent”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali
ObservatorNews.ro
Ultimele clipe din viața lui Mario, ucis cu bestialitate de prieteni. Reacția mamei unuia dintre criminali
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
GSP.ro
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
Parteneri
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Mediafax.ro
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Fanii Real Madrid și FC Barcelona sunt îndoliați! Celebrul fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani: „Unul dintre jucătorii legendari ai clubului”
KanalD.ro
Fanii Real Madrid și FC Barcelona sunt îndoliați! Celebrul fotbalist s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani: „Unul dintre jucătorii legendari ai clubului”

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”
Fanatik.ro
O vede pe FCSB câștigătoare în Croația! Previziune-șoc înaintea meciului cu Dinamo Zagreb: „E în ADN-ul ei”
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința