Mașina românului ar fi intrat pe contrasens. Șoferii, încarcerați în epave

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:00, pe Braunauer Straße (B147), în localitatea Katztal din districtul Braunau am Inn. Potrivit poliției austriece și declarațiilor martorilor, românul conducea din direcția Munderfing spre Mattighofen. Într-o zonă cu o curbă ușoară a drumului, autoturismul său ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

Tânăra de 26 de ani, care venea din direcția opusă, nu a mai avut nicio șansă să evite impactul. Cele două mașini s-au izbit violent, fiind distruse complet. Resturi din vehicule au fost împrăștiate pe carosabil. În urma coliziunii, ambii șoferi au rămas blocați în autoturismele distruse. Aceștia au fost scoși de echipele de intervenție.

Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor, pentru niciunul dintre cei doi nu s-a mai putut face nimic. Decesul a fost constatat la locul accidentului.

Comunitatea, în stare de șoc

Moartea tinerei de 26 de ani a provocat un val de emoție în localitatea Mauerkirchen. Primărița comunei, Sabine Breckner, a vorbit despre impactul tragediei asupra comunității:

„Când un om atât de tânăr moare într-un asemenea mod, e greu să găsești cuvinte. Întreaga localitate este profund afectată.”

Drama familiei este cu atât mai mare, cu cât aceasta nu se află la prima pierdere de acest fel. Fratele tinerei a murit, cu câțiva ani în urmă, tot într-un accident rutier.

Drumul B147 a fost complet închis în zona accidentului pentru mai multe ore, pentru intervenția echipajelor de salvare și pentru cercetările la fața locului.

