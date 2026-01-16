Frigiderul: cum funcționează

Pentru a înțelege de ce este atât de important frigiderul într-o gospodărire trebuie să cunoaștem principiul după care acesta funcționează. Frigiderul este un aparat electrocasnic care operează pe baza unui sistem de răcire care reduce temperatura din interior și evacuează căldura către un mediu mai cald care, de regulă, este bucătăria, holul sau orice altă încăpere. Altfel spus, frigiderul acționează ca o pompă de căldură care încetinește procesul de alterare al alimentelor cauzat de bacterii prin eliminarea energiei termice și scăderea temperaturii din interior.

Frigiderul dispune de o rețea etanșă de țevi și conducte prin care circulă agentul de răcire (freonul). În funcție de locul pe care îl ocupă în circuit la un moment dat, refrigerentul se găsește fie în formă lichidă, fie în formă gazoasă. Țevile sunt montate în interiorul frigiderului și alcătuiesc circuitul de răcire, în timp ce conductele din exterior, care sunt poziționate pe spatele aparatului, alcătuiesc condensatorul.

Conform celui de-al doilea principiu al termodinamicii, atunci când aerul încălzit de alimentele introduse în frigider intră în contact cu țevile reci se produce un transfer spontan de căldură de la alimente către gazul refrigerent, niciodată invers, notează Energyeducation.ca. În urma acestui transfer are loc răcirea spațiului destinat depozitării alimentelor și încălzirea agentului frigorific, care curge către compresor. Procesul are un caracter ciclic și permite frigiderelor să funcționeze atât timp cât este nevoie.

Ce este garnitura frigiderului

Garnitura frigiderului este una dintre cele mai neglijate componente ale acestui aparat electrocasnic, deși joacă un rol esențial în funcționarea corectă și eficientă a frigiderului. Denumită și bandă de etanșare sau cheder, garnitura este o bandă flexibilă din cauciuc sau silicon care asigură izolarea perfectă a ușii frigiderului de-a lungul marginilor acesteia. Aceasta ajută la păstrarea aerului rece în interior și la blocarea pătrunderii aerului cald din exterior.

În timp, garniturile se pot usca, crăpa sau rupe, permițând aerului cald să pătrundă în frigider, ceea ce reduce eficiența aparatului și duce la alterarea alimentelor. Dacă întreții corect garnitura sau o înlocuiești atunci când este necesar, frigiderul își va menține în permanență temperatura optimă. Este important de știut că o garnitură murdară sau deteriorată poate duce la pierderi de energie, formarea de mucegai, apariția unor mirosuri neplăcute și chiar la defectarea prematură a frigiderului tău.

De ce este importantă curățarea garniturii

Garnitura frigiderului este concepută pentru a crea o etanșare perfectă. Atunci când se acumulează murdărie sau reziduuri lipicioase, ușa frigiderului poate să nu se mai închidă corect. Din această cauză ar putea pătrunde în interior aer cald, ceea ce poate duce la apariția condensului, răcire neuniformă și la suprasolicitarea aparatului.

De asemenea, există și un aspect legat de igienă. Pliurile garniturii rețin umezeala, devenind un loc frecvent pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor. Pentru persoanele care suferă de alergii sau de astm, acest lucru poate fi o problemă serioasă.

O garnitură curată ajută frigiderul să se închidă corect, însă aceasta este doar o parte a sistemului. Pentru performanță maximă și eficiență energetică, este recomandat să cureți periodic și bobinele frigiderului, deoarece acumularea de praf acolo poate face ca motorul să funcționeze mai intens decât este necesar.

Cum menții garnitura ușii frigiderului curată mai mult timp

Ca parte a rutinei de curățare a frigiderului, o igienizare rapidă săptămânală este cea mai bună metodă de a îndepărta de pe garnitură stropii proveniți de la alimente, care favorizează apariția mucegaiului și a igrasiei. Pentru asta, șterge garnitura cu o lavetă moale înmuiată în apă caldă și bicarbonat de sodiu și usuc-o complet înainte de a închide ușa.

Când se acumulează murdărie sau reziduuri lipicioase, ușa frigiderului poate să nu se mai închidă corect

Totodată, verifică garnitura de fiecare dată când faci o curățare a frigiderului dacă prezintă crăpături sau deteriorări pe toată lungimea ei, în special în zonele de la colț. Dacă ți se pare că ceva nu este în regulă cu garnitura, închide ușa frigiderului peste o coală de hârtie sau peste o bancnotă, astfel încât jumătate să rămână în interior și jumătate în exterior, apoi trage ușor. Dacă simți rezistență când încerci să o tragi afară, înseamnă că garnitura este în stare bună, însă hârtia alunecă în afară cu foarte puțină rezistență, garnitura poate fi murdară, poziționată incorect sau uzată.

Semne frecvente că garnitura frigiderului necesită curățare

Există mai multe semne care indică faptul că garnitura ușii frigiderului tău trebuie curățată. Unul dintre cele mai frecvente indicii este apariția petelor negre sau închise la culoare în pliurile garniturii, zone în care se acumulează ușor murdăria și umezeala și care favorizează dezvoltarea mucegaiului. Un alt semn evident este mirosul neplăcut de mucegai sau de acru, care se simte imediat la deschiderea frigiderului și care poate afecta alimentele depozitate în interior.

Prezența umezelii sau a condensului de-a lungul marginii ușii indică, de asemenea, că garnitura nu mai este curată sau nu mai etanșează corect. În timp, acest lucru poate duce la apariția gheții în zone unde anterior nu se forma, ceea ce înseamnă că aerul cald pătrunde în interior și perturbă procesul normal de răcire.

Nu în ultimul rând, dacă ușa frigiderului pare că nu se mai închide ferm și etanș, este foarte posibil ca depunerile de murdărie de pe garnitură să împiedice contactul corect cu carcasa aparatului. Toate aceste semne arată că o curățare temeinică a garniturii este necesară nu doar pentru igienă, ci și pentru buna funcționare a frigiderului.

De ce ai nevoie pentru a curăța garnitura frigiderului

Pentru curățarea garniturii ușii frigiderului nu este nevoie să folosești produse scumpe sau substanțe chimice agresive. Iată de ce ai nevoie:

Bicarbonat de sodiu. Este un abraziv blând care ajută la desprinderea resturilor alimentare și previne mirosurile neplăcute.

Detergent de vase. Datorită ingredientelor care dizolvă grăsimea, acesta ajută la îndepărtarea peliculelor uleioase sau a reziduurilor.

Soluție universală de curățare. Un detergent universal de bucătărie, fără parfum, poate fi folosit pentru curățarea garniturii. Variantele fără miros ajută la prevenirea absorbției de mirosuri de către alimente.

Peroxid de hidrogen. Este o formă de înălbitor sigură pentru alimente, care distruge mucegaiul și ajută la îndepărtarea petelor. Dacă pulverizezi pe garnitură peroxid proaspăt vei observa cum acționează asupra mucegaiului. Șterge apoi cu o cârpă umedă și usucă bine, recomandă experții de la The Spruce.

Oțet alb. Dacă garnitura prezintă urme de mucegai sau igrasie, acidul acetic din oțet ajută la stoparea dezvoltării sporilor. Diluează oțetul în proporție de 1:1 cu apă, șterge garnitura cu o cârpă înmuiată în soluție, iar la final clătește bine pentru a preveni uscarea cauciucului și apariția crăpăturilor.

Unelte necesare. În afară de aceste soluții, vei mai avea nevoie de o lavetă din microfibră sau de un buret moale, o periuță de dinți moale și bețișoare de bumbac pentru colțurile greu accesibile. Este important să nu folosești niciodată bureți abrazivi, obiecte ascuțite, înălbitor pe bază de clor sau soluții pe bază de amoniac, deoarece acestea pot deteriora cauciucul și pot scurta durata de viață a garniturii. În plus, unele produse nu sunt sigure pentru contactul cu alimentele. De asemenea, evită și pulberile abrazive dure. Dacă ești sensibil la mucegai, purtarea mănușilor și aerisirea bucătăriei în timpul curățării sunt măsuri de precauție utile.

Cum să cureți corect garnitura ușii frigiderului

Probleme minore, precum o garnitură murdară sau deteriorată, pot avea un impact major asupra duratei de viață a frigiderului, motiv pentru care este important să verifici periodic etanșarea, mai ales dacă aparatul tău nu mai răcește corespunzător sau dacă apar și alte defecțiuni. Iată ce trebuie să faci pentru a curăța corect garnitura ușii frigiderului:

Pregătirea zonei. Deschide larg ușa frigiderului. Dacă garnitura este foarte murdară, așează un prosop dedesubt pentru a colecta scurgerile. Nu este nevoie să scoți frigiderul din priză pentru o curățare de bază, atâta timp cât eviți contactul apei cu comenzile și componentele electronice.

Ștergere uscată. Folosește o lavetă uscată pentru a îndepărta firimiturile, praful și firele de păr. Acest lucru previne răspândirea murdăriei după ce adaugi umezeală.

Prepararea soluției de curățare. Amestecă apă caldă cu câteva picături de detergent de vase delicat. Soluția trebuie să fie alunecoasă la atingere, nu foarte spumoasă.

Curățarea suprafeței exterioare. Înmoaie cârpa în soluție, stoarce-o bine și șterge întreaga suprafață a garniturii de sus în jos. Cârpa trebuie să fie doar umedă, nu îmbibată.

Curățarea pliurilor interioare. Trage ușor pliurile de cauciuc cu degetele. Folosește o periuță de dinți moale înmuiată în apă cu detergent pentru a curăța interiorul cutelor. Pentru zonele înguste, folosește bețișoare de bumbac. Lucrează cu atenție și nu trage prea tare de garnitură.

Îndepărtarea reziduurilor lipicioase. Dacă descoperi zone lipicioase provenite de la scurgeri, ține o cârpă caldă cu detergent pe acea zonă timp de 1-2 minute, apoi periază ușor. Nu folosi cuțite sau unelte dure pentru răzuire, potrivit dm-az.com.

Clătire temeinică. Șterge din nou garnitura cu o cârpă curată umezită doar cu apă pentru a îndepărta orice urmă de detergent care ar putea atrage ulterior murdărie.

Uscare completă. Usucă atent garnitura cu un prosop curat, în special pliurile. Lasă ușa deschisă câteva minute pentru ca umezeala rămasă să se evapore. Acest pas este esențial pentru a preveni reapariția mucegaiului.

Condiționare opțională. După ce garnitura este curată și uscată, un strat foarte subțire de vaselină sau lubrifiant special (sigur pentru alimente) aplicat cu moderație pe partea cu balamaua poate ajuta la menținerea flexibilității cauciucului. Șterge excesul pentru a preveni lipirea prafului.

Testarea etanșării. Repetă testul cu coala de hârtie sau cu bancnota. Dacă prinderea este mai fermă, curățarea a rezolvat problema. Dacă hârtia alunecă ușor în mai multe zone, garnitura poate fi uzată sau ușa poate necesita ajustare.

Curățarea nu repară crăpăturile, cauciucul întărit sau zonele care nu mai aderă corect la frigider. Dacă garnitura este slăbită, nu trece testul de etanșare sau prezintă deteriorări vizibile, va trebui înlocuită.

Frecvența curățării depinde de modul de utilizare al frigiderului, însă specialiștii recomandă o curățare ușoară o dată la 2-4 săptămâni, o curățare mai profundă o dată la 2-3 luni și verificarea vizuală săptămânală, mai ales în zonele cu pliuri. Dacă observi pete negre, mirosuri neplăcute sau rezistență la închiderea ușii, curățarea trebuie făcută imediat.

Vezi şi cum se curăță frigiderul!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE