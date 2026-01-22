Noul sistem aduce beneficii suplimentare clienților, inclusiv posibilitatea de a achiziționa anumite produse la prețul simbolic de 0,01 lei bucata.

„Până acum, în Kaufland Card primeai o stea digitală la 50 de lei cheltuiți pe un bon fiscal. Acum, în Kaufland Card XTRA ai mult mai multe puncte pe care să le folosești. Colectezi un punct XTRA la fiecare leu cheltuit, astfel încât am recalculat și punctele pe care le aveai strânse până acum”, este mesajul transmis clienților.

Astfel, pentru fiecare cumpărătură, un leu cheltuit echivalează cu un punct XTRA.

„Kaufland Card XTRA îți oferă mai multe economii. Folosește cardul în magazin pentru promoții exclusive Kaufland Card XTRA, colectează puncte XTRA pe care le poți transforma ușor în produse XTRA la 0,01 lei/bucată și activează cupoane XTRA personalizate”, potrivit reprezentanților Kaufland.

Punctele strânse pot fi utilizate fie pentru a debloca seturi de produse XTRA la prețul de 0,01 lei bucata, fie pentru activarea unor cupoane de reducere valabile în magazinele Kaufland sau la parteneri.

Retailerul anunță că vor fi disponibile sute de produse la acest preț special. În plus, punctele pot fi folosite și pentru participarea la concursuri cu premii.

Punctele XTRA au o valabilitate de 12 luni de la data acordării. Lunar, punctele care au împlinit un an și nu au fost folosite expiră și sunt eliminate din contul Kaufland Card XTRA.

Clienții care dețin deja un cont Kaufland Card nu trebuie să se înregistreze din nou, ci se pot autentifica folosind aceleași date.

Retailerul german Kaufland, al doilea jucător de pe piața comerțului alimentar din România în funcție de cifra de afaceri, va ajunge în acest an la o rețea de 200 de hipermarketuri.

Obiectivul companiei este ca până în 2030 să ajungă la 250 de magazine în România și Republica Moldova, unde în prezent funcționează nouă unități Kaufland.

