Reguli stricte pentru retragerile de numerar la bancomate

Noile reglementări nu interzic retragerea numerarului, dar introduc limite stricte și verificări suplimentare. Băncile pot ajusta limitele zilnice și lunare, mai ales pentru cardurile emise în afara Italiei.

„În practică, utilizatorii pot întâmpina limite mai mici decât cele aprobate de banca emitentă”, explică un articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International. De asemenea, bancomatele afișează acum mai clar informațiile despre comisioane înaintea confirmării tranzacției, în special pentru operațiunile efectuate la bancomatele altor bănci.

Măsuri sporite de securitate pentru bancomate

O schimbare-cheie este implementarea unor proceduri avansate de verificare a identității pentru a reduce frauda. Acestea includ blocarea temporară a tranzacțiilor suspecte, verificări suplimentare pentru sume mari sau monitorizarea utilizării neobișnuite a cardului.

„Clienții pot întâmpina întârzieri la retrageri sau cerințe de verificare suplimentară, dar scopul este protejarea datelor personale și a fondurilor”, precizează jurnaliștii sârbi.

Comisioane pentru cardurile internaționale

Românii care vizitează sau muncesc în Italia trebuie să fie atenți la costurile retragerilor de numerar. Comisioanele sunt mai transparente, dar adesea mai mari decât în trecut.

Ecranele bancomatelor afișează acum clar suma comisionului înainte de tranzacție, iar utilizatorii decid dacă continuă sau nu.

Recomandări pentru evitarea problemelor

Înainte de a călători în Italia, verificați limitele și comisioanele impuse de banca la care sunteți client pentru tranzacțiile internaționale. Optați pentru plata cu cardul sau portofelele digitale, care pot fi mai economice decât retragerile de numerar.

În cazul în care o tranzacție e refuzată sau cardul este reținut de bancomat, contactați imediat banca prin aplicația mobilă sau serviciul de asistență pentru clienți.

