Cinci destinații din Europa, mai puțin cunoscute și mai puțin aglomerate, de vizitat în 2026

Trenčín, Slovacia, unul dintre cele două orașe desemnate capitale europene ale culturii în 2026

Unul dintre cele două orașe desemnate capitale europene ale culturii în 2026, Trenčín, situat în vestul Slovaciei, este cunoscut drept „Perla Považiei”. Orașul istoric se pregătește pentru o transformare semnificativă, fiind incluse festivaluri muzicale, instalații artistice și spații publice reînnoite, relatează Daily Mail.

Printre atracțiile de neratat se numără Castelul Trenčín, Turnul Orășenesc cu panorame și cafenelele din Piața Mierové.

Vedere asupra orașului Trenčín. Foto: Shutterstock

Cea mai bună perioadă pentru a vizita acest oraș este între mai și septembrie, când vremea favorizează explorarea în aer liber.

Gent, „cel mai bine păstrat secret” al Belgiei

În timp ce mulți turiști vizitează Bruges sau Anvers, localnicii din Belgia preferă Gent. Acest oraș portuar istoric din nord-vestul țării este considerat „cel mai bine păstrat secret” al Belgiei, datorită canalelor sale de poveste și farmecului medieval, dar cu mai puțini turiști.

Vedere de-a lungul canalului Graslei din Gent, Belgia, la apus. Foto: Shutterstock

Cei care preferă sezonul rece pot vizita orașul în decembrie, când piața de Crăciun transformă Gent într-un tărâm cu luminițe, patinaj pe gheață și tarabe tradiționale.

Quimper, o alternativă autentică pentru cei care vor să evite aglomerația sudului Franței

Situat în inima Bretaniei, Quimper este o alternativă autentică pentru cei care vor să evite aglomerația sudului Franței. Orașul, traversat de râul Odet, este renumit pentru arhitectura sa tradițională, cu case din lemn și pereți înclinați.

Malul râului Odet, în Quimper. Foto: Shutterstock

Vizitatorii pot explora zidurile medievale ale orașului, Catedrala Saint-Corentin și atelierele de ceramică din Locmaria.

Perioada ideală de vizitare este între sfârșitul lunii iunie și începutul lui septembrie.

Torino, „bijuteria ascunsă” a Italiei

Torino este descris drept „bijuteria ascunsă” a țării. Orașul impresionează prin bulevardele sale în stil baroc și atmosfera relaxată.

Printre atracții se numără Mole Antonelliana, care găzduiește Muzeul Național al Cinematografiei, și Palatul Regal. Vizitatorii pot savura Bicerin, o cafea tradițională, în cafenelele istorice ale orașului.

Vedere spre centrul orașului Torino. Foto: Shutterstock

Lunile mai, iunie și septembrie sunt perfecte pentru explorare, iar decembrie aduce festivalul de instalații luminoase Luci dArtista.

Poznań, un oraș renumit pentru casele colorate din Piața Veche

Poznań, situat în vestul Poloniei, este renumit pentru casele colorate din Piața Veche. Deși adesea umbrit de orașe mai populare precum Cracovia sau Varșovia, Poznań este o destinație subestimată pentru 2026.

Piața Veche din Poznań. Foto: Shutterstock

Unul dintre cele mai verzi orașe din Polonia, cu 25% din suprafață acoperită de spații verzi, Poznań oferă atracții precum Lacul Malta. Vizitatorii pot explora și Wartostrada, o pistă pe malul râului Warta, recent renovată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE