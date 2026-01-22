Condițiile în care vor rămâne angajați bugetarii pensionari

Conform proiectului, angajații la stat care sunt și pensionari vor putea continua să lucreze doar dacă acceptă reducerea pensiei cu 85%.

Măsura se aplică și în domeniul Educației, unde cumulul pensiei cu salariul va mai fi permis doar până la sfârșitul anului 2026.

Există însă excepții: militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, precum cei care activează la Academia Militară sau Academia de Poliție, vor putea încasa în continuare pensia de serviciu integrală.

De asemenea, proiectul prevede derogări pentru anumite categorii de funcționari aflați în funcții obținute prin numiri politice.

Astfel, persoanele alese în funcții publice sau numite în instituții și autorități publice prin hotărâri ale Camerei Deputaților, Senatului sau Parlamentului reunit vor putea cumula pensia cu salariul pe durata mandatului.

Printre aceste funcții se numără judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului, ai Curții de Conturi, conducerea Consiliului Concurenței, membrii Consiliului Legislativ, ai Autorității Electorale Permanente, precum și membri ai consiliilor de administrație sau ai conducerilor unor autorități autonome.

În paralel, un alt proiect, redactat la finalul anului trecut și supus acum discuției în Guvern, prevede încetarea tuturor detașărilor și transferurilor de bugetari în termen de 30 de zile.

Documentul este structurat pe mai multe capitole și introduce noi reguli pentru funcționarii publici, inclusiv în ceea ce privește recunoașterea vechimii.

Anumite perioade de suspendare a raportului de serviciu vor fi considerate vechime în cariera profesională, pentru a evita pierderea anilor de activitate.

Totodată, se propune limitarea perioadei în care funcționarii pot lucra în organisme internaționale. Aceștia vor putea solicita suspendarea raportului de serviciu pentru astfel de activități, dar pentru o durată maximă de cinci ani.

Proiectul mai conține măsuri legate de reorganizarea instituțiilor publice. În cazul în care o reorganizare duce la riscul disponibilizării mai multor funcționari, instituția va fi obligată să organizeze un examen scris, păstrând principiul selecției, iar termenul de preaviz va fi suspendat.

Legea aflată astăzi în dezbaterea Guvernului include și prevederi privind pensionarea și menținerea în activitate.

Continuarea activității până la vârsta de 70 de ani va fi posibilă doar cu acordul anual al angajatorului.

