Lansat în ianuarie 2024, VMI a înlocuit venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei.

Ce este venitul minim pe incluziune

Venitul minim pe incluziune este sprijinul financiar acordat de stat în 2026 în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru românii singuri aflați în situaţie de dificultate.

VMI este reglementat prin Legea nr. 196/2016 și are două componente principale, potrivit ANPIS:

Sprijin pentru incluziune

Această componentă combate sărăcia și riscul de excluziune socială, înlocuind ajutorul social anterior destinat venitului minim garantat.

Sprijin pentru familiile de români cu copii

Familiile cu copii sub 18 ani pot beneficia de suport, scopul fiind prevenirea sărăciei și încurajarea educației. Acest sprijin a substituit alocația pentru susținerea familiei.

Un solicitant poate accesa una sau ambele componente, în funcție de venitul net, structura familiei, vârsta membrilor și participarea copiilor la educație.

VMI nu reprezintă doar o sumă de bani, ci include măsuri complexe care integrează educația, sănătatea, locuirea și ocuparea forței de muncă, toate menite să reducă excluziunea socială.

Românii care beneficiază de venitul minim pe incluziune

VMI este accesibil românilor și străinilor rezidenți în România, incluzând:

Familii și persoane singure cu domiciliul sau reședința în România

Persoane fără adăpost, înregistrate la serviciile publice de asistență socială

Cetățeni ai UE, Spațiului Economic European, Confederației Elvețiene sau străini care au rezidența în România

Apatrizii cu protecție legală sau rezidență în România.

În ce condiții se acordă VMI în 2026

Pentru ajutorul de incluziune în 2026, venitul net lunar trebuie să fie:

Maximum 346 de lei/membru de familie.

Maximum 504 lei pentru persoane singure de peste 65 de ani.

Pentru sprijinul familiilor cu copii:

Venitul net lunar nu poate depăși 879 de lei/membru de familie.

Cum se calculează și cum se obține VMI în 2026

Cuantumul venitului minim pe incluziune se stabilește ca diferența între venitul maxim prevăzut de lege și venitul net lunar al solicitantului. Ajutorul pentru familiile cu copii ia în considerare numărul de copii și venitul lunar.

Dacă suma calculată este sub 50 de lei, beneficiarul primește 50 de lei. Venitul net lunar ajustat include toate sursele de venit ale familiei, exceptând cele excluse prin lege.

Pentru a cere de la stat venitul minim pe incluziune în 2026, actele necesare sunt:

Formularul de cerere VMI

Declarație pe propria răspundere

Acte de identitate ale membrilor familiei

Adeverințe de venit

Certificate de naștere și deces, dacă este cazul

Dovada școlarizării pentru copii între 3-16 ani.

Prin integrarea măsurilor de sprijin social și economic, venitul minim pe incluziune contribuie activ la reducerea sărăciei și la îmbunătățirea calității vieții pentru categoriile vulnerabile din România, oferind nu doar un sprijin financiar, ci și o șansă reală la incluziune socială.

