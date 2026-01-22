Edilul este acuzat de luare de mită și spălare de bani, fapte care ar fi fost comise în legătură directă cu exercitarea funcției.

Circuitul mitei și „metoda bilețelul”

Rechizitoriul dosarului a ajuns în posesia Libertatea, unde procurorii detaliază modul în care erau negociate șpăgile, procentele care ajungeau la edilul din Mangalia, precum și strategia folosită pentru a nu fi interceptați de autorități când discutau de firmele de la care primeau zeci de mii de euro.

În paralel, anchetatorii au documentat modul în care Radu Cristian ar fi preluat un hotel de patru stele din stațiunea Cap Aurora, prin intermediul fostei soții, după ce ar fi condiționat diminuarea artificială a prețului din acte pentru a ascunde proveniența banilor.

Procurorii îl acuză pe edilul Radu Cristian că, în ultimii ani, ar fi pretins de la mai multe firme suma totală de 80.000 de euro. Șpaga era intermediată de unul dintre oamenii de încredere ai lui Radu Cristian, implicat anterior în campania electorală a acestuia din 2012.

Intermediarul, a cărui identitate este protejată de anchetatori, a ocupat ulterior mai multe funcții de conducere, inclusiv la Goldterm Mangalia SA, compania de termoficare aflată în subordinea primăriei conduse de Radu Cristian.

Administratorii de firme știind de influența pe care o avea acesta în cercul edilului, apelau la el pentru a-i ajuta cu diverse probleme lor spunând că sunt dispuși să ofere anumite sume de bani prin intermediul său.

Solicitările firmelor erau diverse: de la obținerea unor acte de urbanism, construirea de imobile fără autorizație, până la asigurarea unei „protecții” din partea Poliției Locale Mangalia, astfel încât afacerile să nu fie amendate, închise sau demolate.

Potrivit procurorilor, aceste solicitări erau trecute pe un bilețel care îi era înmânat personal lui Radu Cristian, fără a fi purtate discuții. Edilul ar fi confirmat tacit, din priviri și gesturi, că a înțeles mesajele transmise.

Radu Cristian comunica doar prin bilețele, fiind supărat când i se trimiteau mesaje pe telefon, descriu anchetatorii.

Costume trimise prin curier la sediul primăriei

După ce Radu Cristian își dădea acordul la ofertele patronilor de a oferi șpagă, omul său de încredere începea colectarea sumelor de la firmele interesate. Conform anchetatorilor, banii erau împărțiți astfel:

50% ajungeau la primarul Mangaliei, 25% la șeful Poliției Locale Mangalia, iar restul de 25% rămâneau intermediarului, pentru rolul de facilitator al tranzacției.

Din cei aproximativ 80.000 de euro pretinși, procurorii arată că doar jumătate ar fi ajuns efectiv la Radu Cristian, sub forma unor costume alese chiar de acesta.

Edilul trimitea linkurile cu produsele dorite de pe o anumită platformă. Mai apoi, omul său de încredere plasa comenzile pe site, făcea plata, iar costumele erau livrate la sediul Primăriei Mangalia prin curier.

Edilul din Mangalia se grăbea să nu piardă reducerile la produsele dorite

De acolo, coletele ajungeau să fie recepționate omul său de încredere sau de secretarele instituției. În cele mai multe cazuri acestea erau depozitate direct în biroul primarului.

Procurorii precizează că, în situațiile în care Radu Cristian rămânea temporar fără banii care îi reveneau din procente, intermediarul său achita sumele din propriile fonduri, urmând să le recupereze la următoarea tranșă încasată de la firme.

Totodată, uneori intermediarul plătea direct anumite comenzi pentru primar din banii săi, informându-l că momentan nu mai poate onora comenzile. Radu Cristian îi răspundea sec „descurcă-te!”, astfel încât omul său de încredere suporta cheltuielile, urmând să fie compensate ulterior din tranșele viitoare primite de la agenții economici.

Anchetatorii îl descriu pe edilul Mangaliei drept grăbit să nu piardă produsele dorite de pe site-uri, unele dintre acestea fiind disponibile în stoc limitat sau la preț redus.

Omul de încredere al edilului se întâlnea în parcări cu administratorii de firme

În perioada 2023-2024, un administrator din domeniul HoReCa a urmărit obținerea unei autorizații de construire pentru un bloc de locuințe în municipiul Mangalia. Potrivit declarațiilor sale, demersul a fost blocat peste termenul legal, fără un răspuns din partea primăriei.

Administratorul a fost contactat de arhitecta instituției și invitat la o întâlnire informală, într-o parcare din apropierea primăriei. La întâlnire nu s-a prezentat arhitecta, ci omul de legătură al primarului Radu Cristian.

Acesta i-ar fi solicitat direct suma de 50.000 de euro pentru eliberarea autorizației de construire.

Patronul a propus plata inițială a 30.000 de euro, urmând ca diferența să fie achitată ulterior, la recepția lucrării, anticipând posibile blocaje administrative pe parcursul proiectului. I s-a transmis că va avea nevoie în continuare de „sprijin” din partea Primăriei, inclusiv la finalizarea investiției.

În discuțiile cu patronii, Radu Cristian era menționat cu apelativul „șefu”

Autorizația nu a fost emisă de Primăria Mangalia, ci de Consiliul Județean Constanța, în noiembrie 2023, pe fondul lipsei de personal din compartimentul de urbanism al municipalității.

Ulterior, administratorul a fost din nou contactat de intermediar, care i-a reproșat inutilitatea discuției inițiale. Cel din urmă i-a transmis că va depinde în continuare de bunăvoința funcționarilor locali, inclusiv pentru a evita controale și sancțiuni din partea Poliției Locale.

În acest context, patronul a acceptat plata sumei de 20.000 de euro, achitată ulterior în lei, în două tranșe, la solicitarea intermediarului. Acesta a declarat că a acceptat plata pentru a evita blocarea proiectului sau șicanarea pe durata execuției.

După remiterea banilor, martorul susține că nu a mai întâmpinat probleme semnificative în derularea investiției. Deși nu știe dacă suma a ajuns direct la primarul Radu Cristian, acesta afirmă că intermediarul invoca constant aprobarea „șefului”, termen folosit, în context, cu referire la edilul municipiului Mangalia.

Primarul Mangaliei se plimba gratuit cu mașinile lux ale firmelor

Începând cu august 2024, procurorii spun că Adrian Ștefan Vasilache, administrator al uneia dintre societăți, ar fi acționat, la solicitarea lui Radu Cristian, cu rea-credință împotriva intereselor firmei.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi folosit fondurile societății pentru achiziția unui autoturism BMW X6 xDrive 40i M Sport, hibrid, pus ulterior la dispoziția primarului municipiului Mangalia.

Mașina ar fi fost utilizată de Radu Cristian cu titlu gratuit, exclusiv în interes personal, din februarie 2025, data preluării de la furnizor și cel puțin până în august 2025, momentul efectuării percheziției domiciliare.

Potrivit rechizitoriului, acesta nu ar fi fost singurul autoturism de lux folosit de edil. În paralel, Radu Cristian ar fi beneficiat și de un BMW 840 xDrive Gran Coupé, deținut în acte de o societate comercială.

Anchetatorii arată că, începând cu februarie 2022, primarul l-ar fi instigat pe directorul general al altei firme să utilizeze, cu rea-credință, bunurile și creditul companiei în scopuri contrare intereselor acesteia.

Potrivit procurorilor, toate aceste cheltuieli au fost făcute în beneficiul exclusiv al lui Radu Cristian, autoturismul fiind pus la dispoziția acestuia cu titlu gratuit din februarie 2022 și până cel puțin la momentul perchezițiilor.

Cum a pus mâna Radu Cristian pe un hotel de patru stele

DNA descrie în detaliu mecanismul prin care Radu Cristian ar fi ajuns să preia un hotel din stațiunea Cap Aurora, prin intermediul fostei sale soții, de care a divorțat cu puțin timp înainte. Conform presei locale, este vorba despre Hotelul Topaz.

Rechizitoriul arată că povestea a început încă din toamna anului 2022, când proprietarul de atunci al hotelului a demarat lucrări de renovare. Un an mai târziu, acesta a intrat în dificultăți financiare și nu a mai putut achita lucrările.

La începutul anului 2023, Radu Cristian a ajuns în zonă însoțit de o comisie de inspecție a Primăriei Mangalia și s-a întâlnit cu administratorul hotelului, pe faleza din Jupiter.

În cadrul discuției, edilul l-a felicitat pentru investiție, moment în care administratorul i-a spus că hotelul este scos la vânzare pentru 5,5 milioane de euro.

La aproximativ o oră distanță, primarul a revenit și i-a transmis că este interesat să achiziționeze hotelul pentru sine.

Hotel în schimbul închirierii a două terenuri publice

În aceeași perioadă, potrivit procurorilor, se căutau persoane dispuse să preia două contracte de închiriere pentru terenuri aparținând municipiului Mangalia, situate în Portul Turistic, fiind o zonă cu potențial ridicat pentru dezvoltarea unor afaceri.

Cele două suprafețe aveau aproape 1.200 de metri pătrați în total.

Anchetatorii arată că preluarea contractelor era condiționată de plata sumei de 600.000 de euro, bani care reprezentau, în realitate, o mită pentru facilitarea închirierii.

Terenurile erau deja închiriate de o firmă, iar reprezentanții acesteia ar fi fost constrânși să cedeze parțial contractul pentru a obține autorizația de construire a unui restaurant, care a fost ulterior realizat.

După ce a aflat despre existența acestor contracte, fostul proprietar al hotelului și-ar fi manifestat interesul să le preia personal și ar fi ajuns la o înțelegere cu Radu Cristian ca suma de 500.000 de euro să fie dedusă din prețul Hotelului Topaz, în schimbul facilitării cesiunii.

Din acel moment, potrivit procurorilor, edilul din Mangalia ar fi început să îi trimită bani prin interpuși, pentru a-l ajuta să depășească blocajul financiar și să finalizeze lucrările de renovare ale hotelului.

Fosta soție a primarului, trecută drept patroana hotelului

În final, părțile s-ar fi înțeles asupra unui preț de 4,5 milioane de euro. Radu Cristian ar fi solicitat însă ca în actele notariale să fie trecută o sumă mai mică, motivând că nu poate justifica proveniența integrală a banilor.

Achiziția urma să fie realizată pe numele Biancăi Radu, fosta soție a primarului, de care acesta divorțase la sfârșitul anului 2022.

Solicitarea edilului a fost respectată, iar în documente prețul hotelului a fost consemnat la 3,1 milioane de euro din care: 1.950.000 de euro pentru clădire și 1.150.000 de euro pentru terenul aferent, cu o suprafață de aproximativ 1.000 mp.

Diferența de 1,4 milioane de euro urma să fie achitată de Radu Cristian în afara circuitului legal, „la negru”.

Potrivit procurorilor, unul dintre motivele pentru care Radu Cristian a cerut diminuarea prețului hotelului a fost legat de restructurarea unui credit de 1,4 milioane de euro.

Edilul urmărea mutarea împrumutului de pe o societate comercială pe o altă firmă, precum și obținerea unei finanțări suplimentare, de până la două milioane de euro. Banca a refuzat inițial acordarea creditului, apreciind că valoarea terenului unde se afla hotelul era supraevaluată.

Prin reducerea prețului terenului, operațiunea a devenit posibilă, iar creditul a fost transferat între cele două societăți. Potrivit anchetatorilor, această soluție a fost urmărită de Radu Cristian pentru a evita plăți din conturile sale de persoană fizică, sume pe care nu le putea justifica.

