Sandero este cel mai vândut model din Europa, dar producția este doar în Maroc, unde Renault are fabrici la Tanger și Casablanca, plus în Algeria, la Oran.

Modelele Sandero, Duster și Bigster sunt proiectate în România.

Sandero Stepway, oprit în 2025

Anterior se mai făcea doar modelul Sandero Stepway la Mioveni, dar producția a încetat în cursul anului 2025. Informația a fost confirmată oficial de către reprezentanții Dacia.

Astfel, în România se mai realizează doar modelele SUV, mai noi, mai avansate tehnologic și mai scumpe, în vreme ce producția modelelor mai ieftine se face în state cu costuri mai mici.

Logan se face în Turcia, la uzina din Bursa sub numele de Renault Taliant.

Per total, marca Dacia a vândut anul trecut 697.408 vehicule, conform Renault Group. Dintre acestea, producția de la Mioveni a fost de doar 297.182 de unități.

Dacia a vândut peste 113.000 de vehicule hibride în 2025, în urcare cu 121,7% față de anul precedent, conform datelor grupului.

Un nou model electric în acest an

Modelul electric Dacia Spring este produs în China de către gigantul de stat Dongfeng.

Dacia va lansa în acest an un nou model electric de segment A. Până în acest moment, acesta nu a fost prezentat oficial, dar imagini cu el au apărut pe internet.

Nu se știe însă dacă acesta va fi realizat la Mioveni.

Dacia a câștigat în 2025 un număr de 52 de premii internaționale, dintre care doar modelul Bigster a adunat 19 premii.

Dacia a câștigat recent și raliul Dakar, cu modelul Sandrider, dar acesta este un prototip realizat în Marea Britanie cu un motor de 3 litri Nissan.

Reprezentanții Dacia au criticat de mai multe ori creșterea taxelor de către Guvern, în principal taxa pe stâlp și taxa pe cifra de afaceri, dar și creșterea prețului la energie.

Dacia este cel mai mare exportator al României, astfel că majorările de taxe din ultimii patru ani au afectat constructorul de la Mioveni.

Clio și Sandero au salvat Renault

Producătorul auto francez Renault a anunțat marți că volumul vânzărilor sale a crescut cu 3,2% în 2025, pe fondul cererii puternice pentru autoturismele sale, în special în străinătate, care a compensat scăderea vânzărilor de autoutilitare în Europa, scrie Reuters.

Grupul, care vinde în principal în Europa, a declarat că a vândut în total 2,34 milioane de vehicule, cu o creștere de doar 0,5% în Europa, comparativ cu 11,7% pe piețele internaționale, care includ Coreea de Sud, Maroc și America Latină.

Cifrele nu au prezentat surprize majore, sfârșitul de an fiind în mare măsură în conformitate cu așteptările, au declarat analiștii Oddo BHF într-o notă adresată investitorilor.

Probleme pentru producătorii auto

Creșterea în sectorul auto global a înregistrat o accelerare în 2025, deși producătorii se confruntă în continuare cu provocări, printre care surplusul de producție și un mediu tarifar în continuă schimbare, dar și a concurenței puternice făcute de producătorii din China.

Vânzările în Europa au fost afectate de o scădere de 21% a volumului de autoutilitare, pe fondul încetinirii pieței și al ajustării mixului de produse de către Renault.

Volumul de autoturisme a crescut cu 5,9%, înregistrând o creștere mai rapidă decât piața, datorită cererii puternice pentru modelele sale de succes Clio și Sandero.

Nu are vânzări în SUA

Renault a reușit să evite impactul tarifelor, deoarece majoritatea vânzărilor sale internaționale se realizează pe piețele unde are producție locală, a declarat jurnaliștilor Ivan Segal, director global de vânzări și operațiuni pentru marca Renault.

„Creșterea noastră este determinată de producția și conținutul local puternic”, a spus el, deși a adăugat că compania nu se așteaptă la o revenire a pieței europene în 2026.

Vânzările de vehicule hibride și electrice ale grupului au crescut semnificativ anul trecut, cu 35% și, respectiv, 77% față de cele 12 luni anterioare.

„Grupul Renault intră în 2026 cu un impuls comercial încă robust și o gamă de produse electrificate extrem de competitive, care ar trebui să susțină câștigarea unei cote de piață suplimentare, în special în canalul de vânzare cu amănuntul cu marjă mai mare”, a scris Oddo BHF.

Compania va publica rezultatele financiare pentru 2025 pe 19 februarie.

Alianță cu Geely

Renault va lansa curând modelul Filante, bazat pe o platformă tehnologică a constructorului chinez Geely, dar și un nou model electric Dacia, bazat pe platforma Twingo.

Renault și Geely dețin în comun și compania Horse, care produce motoare și cutii de viteze. Horse este prezentă și în România, având în țara noastră o fabrică de motoare la Mioveni, plus centrul de la Titu.

În 2025, productia de automobile din România a fost de 545.510 automobile, din care Dacia a realizat 297.182 de unități, iar Ford, 248.328 de unități, ceea ce reprezintă o scădere de 2,6% față de 2024, conform datelor ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile din România.

