Cosmin a început ca spălător de vase

Cosmin a plecat din România la 20 de ani și s-a stabilit în zona Essex. Fără experiență în bucătărie, s-a angajat la Taste of Italy ca spălător de vase. A fost prima lui experiență într-un restaurant. Prin muncă și seriozitate, a avansat treptat, a ajuns unul dintre cei doi chefi pizzari ai pizzeriei din Chelmsford, iar acum este Head Chef, potrivit Botoșani News.

„Cosmin Gabriel Stoian este unul dintre cei doi chefi pizzari ai Taste of Italy. A început la noi ca spălător de vase, iar acum este unul dintre cei doi chefi ai bucătăriei. Suntem mândri că avem un botoșănean la cârma bucătăriei noastre”, a declarat proprietarul afacerii, românul Sergiu Teacu, pentru Botoșani News.

Cosmin a decis să plece din țară pentru că nu își găsea un loc de muncă stabil în România, iar povestea lui este una dintre cele mai clare exemple de reușită construită pas cu pas.

„Aici a fost prima mea experiență într-o bucătărie. Le mulțumesc patronilor că au avut încredere în mine, dar și pizzarului chef de la care am avut multe de învățat. În urma devotamentului meu am fost avansat, ajungând chiar eu pizzarul chef, mai exact Head Chef”, a spus Cosmin Gabriel Stoian pentru Anuntul UK.

Premii câștigate ani la rând

Taste of Italy a fost deschisă în 2020, chiar în timpul pandemiei, și a reușit să se impună rapid în topurile locale. Restaurantul a câștigat titlul de Best Independent Pizzeria in UK la PAPA Industry Awards în 2022 și 2023, iar în 2025 a obținut Gold Award.

În Regatul Unit există peste 11.000 de restaurante italiene, dintre care aproximativ 8.000 sunt înscrise în competițiile PAPA Awards, la diferite categorii.

Cine este românul care a construit afacerea

În spatele pizzeriei se află Sergiu Teacu, un antreprenor român în vârstă de 33 de ani, originar din Roznov, județul Neamț. El a plecat din România la 19 ani, a lucrat mai mulți ani în Italia, unde a învățat bucătăria italiană autentică, iar în 2016 s-a mutat în Anglia.

„Am pus ban pe ban deoparte, plus împrumuturi de la bănci, și pe 25 septembrie 2020 am deschis prima mea afacere, împreună cu Lucia Pronesti, care este italiancă. Am vrut o pizzerie italiană făcută corect și autentic”, a declarat Sergiu Teacu pentru Botoșani News.

Soția sa, Lucia Pronesti, este de origine italiană, iar filosofia restaurantului se bazează pe ingrediente aduse direct din Italia și pe respectarea rețetelor tradiționale.

Aproape toți angajații Taste of Italy sunt români, explică Sergiu. În bucătărie lucrează șapte oameni, iar în echipă se regăsesc angajați din Botoșani, Piatra-Neamț, Constanța, Craiova și alte orașe din România. Și personalul de servire și livrare este format, în mare parte, tot din români.

