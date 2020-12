Cu gândul la „transparența universală”, în ultimele luni, am așteptat ca Guvernul Orban să oficializeze banii pe care i-a alocat unei „părți a presei” în campaniile de informare publică, derulate în pandemia COVID-19. („Poartă mască” este cea mai cunoscută dintre campaniile finanțate de guvern). Așa scrie în Legea nr. 164/2020, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2020: la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, Secretariatul General al Guvernului publică sumele alocate fiecărui participant la campanie și condițiile contractuale.

Art. 7, alineatul 5 – La sfârșitul fiecărei luni calendaristice, în baza datelor comunicate de solicitanți, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet raportul generat prin aplicația web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condițiile contractuale de derulare a campaniei.

Într-adevăr, la începutul campaniei de informare (mai – iunie), au fost publicate bugetele preliminare, pentru fiecare companie, dar de atunci s-a instaurat o tăcere totală. Poate nu sunt gata calculele. Poate guvernanții „au uitat”. Poate nu e de interes public.

Așteptarea mea este o naivitate. Este greu de crezut că atât guvernul PNL, care s-a grăbit să aprobe ajutorul pentru presă (în luna mai a alocat un buget de 200 de milioane de lei prin Ordonanță de Urgență), cât și PSD, care a votat în parlament legea cu generozitate, mai sunt interesați să facă publice bugetele de comunicare care s-au plătit presei.

Mai sunt câteva zile până la alegerile parlamentare, cine mai stă cu gândul la bugetele „dăruite” presei în acest an?

Apoi, chiar dacă ar exista voința de la guvern de a respecta legea, cu siguranță că presa nu ar fi de acord cu transparența și nu ar lăsa să se întâmple așa ceva: băi, Guvernule, ești beat?, ești nebun?, ce te-a apucat?, cum să afle românii câți bani ne-ai dat de la buget?

Totuși, am speranța că nu se va pune batista pe țambalul presei. Altfel, toată lumea este mulțumită: PNL și PSD au dat bani presei din bugetul de stat, companiile participante la programul de comunicare au apreciat ajutorul, iar contribuabilii români au destule treburi pe cap, pot să doarmă și fără să știe de banii presei!

Pentru a nu rămâne înțepenit în naiva așteptare, am încercat să evaluăm bugetele campaniilor de informare publică, comandate de guvern pe televiziunile private. Pentru că acestea au luat grosul banilor.

Astfel, în perioada 15 mai – 19 noiembrie 2020, conform rapoartelor independente de monitorizare, campaniile de informare publică în pandemie au acumulat 106.779 difuzări de spoturi pe televiziunile private, în valoare de 44,5 milioane de lei (aproximativ 9,2 milioane de euro). Precizare: 44,5 milioane de lei reprezintă valoarea totală a spoturilor difuzate, calculată pe baza punctelor de audiență obținute de difuzări la nivel național (Gross Rating Point – GRP) și a tarifului de 570 lei pe GRP, stabilit de PSD în Legea 164/2020. (Operație de înmulțire: total GRP-uri x 570 lei.) Altfel spus, valoarea bugetului de comunicare se ridică la 44,5 milioane de lei, dar nu știm câți bani au ajuns în conturile televiziunilor, informație privată, nu-i așa?, no comment! N-am auzit vreo instituție media, participantă la acest program, care să declare din proprie inițiativă câți bani a primit de la guvern.

De la începutul verii au fost derulare mai multe campanii sub „umbrela” Legii 164/2020. Cea mai cunoscută și mai controversată a fost „Poartă mască!”. Din păcate, nu avem un studiu care să arate impactul acesteia la nivelul populației, dar ce mai contează acest moft? Important a fost să se consume bugetul! Campania video „Poartă mască!” (iunie – septembrie) s-a derulat pe 17 televiziuni private și, conform calculelor pe baza GRP-urilor, a avut o valoare de 16,5 milioane de lei (3,4 milioane de euro). Printre televiziunile cu cele mai mari bugete atrase din această campanie se numără: Antena 1, Kanal D și PRO TV, televiziunile care furnizează cele mai mari audiențe.

Antena 1 – 3,3 milioane de lei

Kanal D – 3,1 milioane de lei

PRO TV – 2,8 milioane de lei

România TV – 2,6 milioane de lei

Antena 3 – 1,4 milioane de lei

Național TV – 814.000 lei

B1 TV – 551.000 lei

Realitatea Plus – 417.000 lei

Grupul Digi (Digi24 și cele patru televiziuni DigiSport) – 414.000 lei.

Campania „Echipă pentru viață” (spot 30 de secunde), derulată în perioada mai – noiembrie 2020, a avut o expunere în valoare de 5,4 milioane de lei (circa 1,1 milioane de euro). Cele mai mari audiențe au fost furnizate de PRO TV, Antena 1 și Kanal D. Au rezultat următoarele bugete:

PRO TV – 1,5 milioane de lei

Antena 1 – 1,2 milioane de lei

Kanal D – 896.000 lei

România TV – 688.000 lei

Antena 3 – 340.000 lei

Național TV – 164.000 lei

Realitatea Plus – 146.000 lei

În total, au fost 18 televiziuni care au beneficiat de această comandă, printre care televiziunile DigiSport, Look Plus și N24 Plus.

Campania „Rămânem o echipă! Păstrăm viitorul!” (septembrie – noiembrie) a fost calculată la 6,2 milioane de lei (circa 1,3 milioane de euro), fiind difuzată pe 17 televiziuni private. Bugetele cele mai mari au revenit televiziunilor: Pro TV (1,7 milioane de lei), Antena 1 (1,2 milioane de lei), Kanal D (1,1 milioane de lei), România TV (850.000 lei), Antena 3 (416.000 lei), Realitatea Plus (164.000 lei), B1 TV (152.000 lei), Digi (91.000 lei).

În privința acestor două campanii – „rămânem o echipă” și „echipă pentru o viață” – ar fi fost interesant de făcut o cercetare sociologică pentru a măsura cât de relevantă a fost „echipa” în mesajele transmise populației. Au fost românii o „echipă” în pandemie? S-au mobilizat ei într-o echipă? A reușit mesajul să-i facă o „echipă”? Mai degrabă politicienii și televiziunile au format o echipă… de interese.

Cu riscul de a plictisi cititorii, să mai notăm și campania „Împreună punem virusul în izolare” (august – noiembrie), cu un buget calculat de 5 milioane de lei (1,05 milioane de euro). Aceleași televiziuni cu audiențe mari și-au tras „partea leului”: PRO TV, Antena 1 și Kanal D.

PRO TV – 1,2 milioane de lei

Antena 1 – 1,06 milioane de lei

Kanal D – 947.000 lei

România TV – 675.000 lei

Antena 3 – 350.000 lei

Național TV – 166.000 lei

Realitatea Plus – 149.000 lei

(Nu trecem în revistă toate campaniile derulate de guvern, ne-am plictisit.)

Marile televiziuni private (PRO TV, Antena 1, Kanal D) și televiziunile de știri nu vor avea probleme financiare în acest an, conservându-și afacerile, în timp ce alte domenii de activitate din România sunt muribunde.

Investitorii în publicitate comercială au căutat spații de publicitate TV (pauzele de publicitate fiind sold-out din timpul verii), PNL și PSD au avut grijă să le cârpăcească „găurile”, iar Primăria Capitalei și primăriile de sector (mai cu seamă Sectorul 3), din timpul administrației PSD, au pus umărul la protejarea afacerilor televiziunilor de știri.

Nu pot să mă nu mă gândesc ce-ar fi însemnat din partea Guvernului Orban sau a majorității PSD din parlament (printr-o lege) o infuzie de 9,2 milioane de euro în piața de carte din România (edituri, tipografii, librării, traducători, redactori de carte, autori) sau în domeniul independent al artelor spectacolelor. Dar cine mai are nevoie de cultură în România? Cultura moare, trăiască partidul!

