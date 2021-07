„Lume, lume! Doamne, domni și domnișoare! Copii de toate vârstele! Cel mai vechi circ din România a venit și în sătucul vostru!

Lume, lume! Hai la Circ!

După un turneu mondial, cu spectacole la TVR, Antena 3, Digi 24, RTV și Realitatea, Circul PNL poposește câteva zile și la voi.

Lume, lume!

Cei mai mari contorsioniști, acrobații cei mai curajoși, clovnii Ludovic și Florin și elefantul din încăpere vă oferă un spectacol de neuitat: numiri politice și sinecuri, trădări și alianțe neașteptate, voturi obținute cu banii de la buget, îmbrânceli și zgârieturi mortale, glume proaste și minciuni îndrăznețe, creștere economică, măriri de venituri, inflație scăzută, prosperitate și împrumuturi fără limită.

Dacă nu vii tu la circ, vine circul la tine. Până pe 25 septembrie n-ai cum să scapi!”.



Este pentru prima dată în ultimii 31 de ani când alegerile interne ale unui partid politic se transformă în spectacol pentru mase. E drept, în ultimul an și jumătate nu am putut merge la teatru, nu am putut merge la cinema, abia ce reîncep concertele. Probabil că șefii PNL s-au gândit că niște buni conducători au grijă și de nevoile culturale ale oamenilor, așa că s-au oferit voluntari să umple timpul liber al românilor cu spectacolul ieftin din propriul partid.



În mod normal, publicul larg nu este interesat de niște alegeri interne. Dar când acestea se transformă în ditamai industria spălării rufelor în public, uneori nu poți să eviți să iei la cunoștință de mai micile sau mai marile scandaluri. Iar membrii PNL par să caute scandalul zilele acestea, par să-l provoace, sperând să obțină câteva minute de glorie la televiziunile naționale.



E vară, e sezonul în care, de obicei, circurile ambulante străbat țara. În corturi decolorate de soare și ploi, circari bătrâni și aspiranți neîndemânatici își laudă succesele internaționale inexistente. Jongleri cu două mâini stângi, care scapă pe jos bilele pe care ar trebui să le țină în aer, acrobați care se împiedică de cablul generatorului electric, doi cai costelivi, scăpați cu greu de eutanasiere, și, din când în când, câte un elefant chinuit străbat orașele de provincie, încercând să-și asigure traiul de la o zi la alta.



Cam așa arată și caravanele electorale ale lui Ludovic Orban și Florin Cîțu. Strigăturile maeștrilor de ceremonii sunt cam aceleași ca în circurile sărăcăcioase și nici protagoniștii nu sunt mai breji.

Diferența față de acei circari la apus de carieră este că cei doi care se bat pentru șefia PNL nu trăiesc de pe o zi pe alta. Au slujbe, ba chiar slujbe care presupun responsabilități importante la nivelul statului român. Și nici măcar nu-s prost plătiți.



Din păcate, cei doi nu prea mai au timp să se ocupe nici de Camera Deputaților și nici de Guvern. Sunt toată ziua pe drumuri, îmbrâncindu-se prin diverse filiale, acuzându-se unul pe altul, bătându-se cu pumnii în piept că au făcut și au dres. Când pentru țară, când pentru partid.



Se spun vorbe mari și se aruncă acuze grele, sunt scoase la iveală dedesubturi politice negate până acum. Orban le bate obrazul unora pe care i-a promovat în diverse funcții, deși nu aveau alte calități decât cea de membru de partid. Cîțu promite că va promova mai mulți în viitor, pe aceleași criterii. Se cumpără voturi pe față, dar nu cu sticle de ulei și pungi cu făină, ci cu funcții în administrația publică și cu alocări bugetare preferențiale. Atâtea autodenunțuri penale n-au văzut procurorii nici când politicienii se temeau de lupta anticorupție.



Ni se spune că asistăm la un festival al democrației. Nu-i chiar așa. Suntem spectatori, fără voia noastră, la un spectacol de circ ieftin, obosit, unde saltimbanci lipsiți de talent jonglează inabil cu vorbele.

În timp ce Cîțu face tumbe prin țară, iar Orban înghite flăcări, pe masa guvernului se adună note de plată uriașe. Pe care, când se va termina totul, noi va trebui să le plătim. În definitiv, ne vom fi distrat toată vara. Doar nu credeam că e gratis?

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

