Cum mi s-a părut că am nimerit într-un Telejurnal din anii ’80. Săptămâna manipulărilor grosiere

A ieșit Orban cu o declarație ridicolă despre aripa useristă, cum că parcă nu trăiesc în țara asta, unde toți ținem post și ne spovedim înainte să intrăm în supermarket sau la mall. Orban l-a descoperit pe Dumnezeu în turneul de convingere a peneliștilor din țară și a apelat la cea mai facilă cale de a face campanie: românismul cu pâine, sare și anti-LGBT. Au sărit „europeniștii” să explice că Orban e un fel de AUR, ca și PSD-ul, ca oricine nu e din tabăra lor. De parcă peneliștii lui Cîțu (Rareș Bogdan și compania) nu au votat împotriva avortului în Parlamentul European). Și Clotilde Armand e cu unele declarații tot din AUR – că doar era și ea împotriva parteneriatului civil între cetățeni de același sex.

Așa cum am tot explicat pe aici, acest război cultural e de un fals revoltător.

Dar e un fals global, deci cu putere mare de a deveni adevărat. Acum 5 ani, puteam trece fără zarvă și un parteneriat civil și nu o mai ardeam aiurea atâta cu marea luptă cu LGBT-ul. (Animalul mare și sperios, PSD, a ratat șansa să fie mare și cu sânge în instalație, nu e prima oară). S-au găsit americanii ultraconservatori să bage bani aici și să aducă toate prostiile de peșteră: antiavort, antigay, antimarxiști. Propaganda a fost și e atât de agresivă, încât am văzut din ce în ce mai mulți oameni care n-au din ce plăti facturile foarte îngrijorați de apariția sexomarxiștilor.

Culmea e că unii americanii bagă bani fix acolo unde bagă și rușii bani: în aburirea cetățeanului de la periferie cum că gay-ii și avorturile sunt problema. Naivii cred că Putin se bate cu americanii în propagandă.

Greșit: în unele chestii se completează, e pe aici o adevărată olimpiadă a conservatorismului. Ungaria și Polonia nu sunt în așa hal întâmplător. Cu mențiunea că și ultraconservatorii germani au vină imensă, puțin comentată, în umflarea unui personaj precum Viktor Orban. Rețineți însă paradoxul: acuzația de bolșevism va veni și de la americanizați fanatici, și de la putiniști sau ortodoxiști fanatici. O știu, sunt pățit. De ce se întâmplă asta? Pentru că nimic nu e mai e subversiv și periculos decât să le zici patronilor ruși, americani sau români un singur lucru: salariu!, drepturi!, și plătește taxe!

Cîțu, multilateral periat

Au fost mai multe momente în ultimele zile în care am avut impresia că privesc Telejurnalele din copilărie, alea din anii 80. Iată ce găsesc în presa mainstream, de exemplu un articol cu laude culese de la „oameni care îl cunosc pe Cîțu”, l-am lăsat agramat, așa cum a fost publicat:

„Experienţa acumulată de Cîţu înainte de politică a fost recunoscut, aprecierile fiind mai ales eforturile şi realizările guvernului condus de acesta într-o perioadă în care alte ţări se luptă cu restricţii şi îngrădirea libertăţilor şi cu consecinţele economice negative ale pandemiei”. (sursa).

Ce a căutat Baciu în Times of Africa

Nene!, „eforturile și realizările”!?!? După care îmi trimite un prieten una și mai și. Un PR obosit din ăla, antologic. Se dă un interviu al ministrului sănătății, Andrei Baciu, pe copertă la „Times of Africa”. Luați de citiți de aici:

„România a dovedit că are capacitatea instituțională de a acționa rapid, în timp util și eficient pentru a limita răspândirea pandemiei. Sub conducerea puternică a președintelui țării și cu o echipă dedicată, cu angajament și responsabilitate, am reușit să construim încredere, să gestionăm anxietatea și să încurajăm un sentiment de profesionalism și orientare comunitară într-o perioadă extraordinar de dificilă”. – Andrei Baciu

Ce? „Sub conducerea puternică a președintelui țării?”… Ce e asta?

Materialele nu sunt marcate cu „P” de la „publicitate”. Dar trebuie să fii cea mai proastă publicație de pe fața pământului să publici așa ceva. De aceea bănuiesc că e publicitate, nici măcar scumpă, achiziționat la kilogram, în grabă.

Am mai văzut din astea: materiale misterioase laudative care aterizează prin publicații mai mult sau mai puțin cunoscute (toată lumea vinde advertoriale, iar cele mai multe nu sunt marcate, până și la case mai mari). Fabricarea unui „cult” Cîțu cu mijloace atât de rudimentare este cel puțin la fel de penibilă precum naționalismul rânced al lui Ludovic Orban.

Partidul Iohannis și restul lumii

E deja banală observația că părți mari din USR-PLUS și din vechiul PDL + Cîțu, Iohannis formează practic o singură formațiune politică. Pentru cei mai avizați, ei sunt reprezentanții „extremismului de centru”. Adică în numele unei Românii normale, europene blabla, duc politici dure de rupere a vechiului contract social: privatizări masive în sănătate, presiune pentru privatizarea școlii.

Cu cât e campania de imagine mai amplă cu atât e mai ridicol vârful de lance, premierul, care ne tot spune că „românii trebuie să știe” că o duc mai bine.

Eu spun că trebuie să fii nebun să-ți faci publicitate că ai dus campanii de vaccinare de succes și că ai rezolvat pandemia, când statisticile spun că ai dat-o în bară cu vaccinarea, că nu te pregătești de valul 4.

Să mai zic că ai liberalizat piața energiei fix într-un moment în care oricum au bubuit prețurile la energie global?, că anul de pandemie i-a întărit pe cei cu capital puternic și i-a fărâmat pe cei mici și mijlocii (ăștia din urmă radicalizându-se și devenind „AUR”, clasic)?

Partidul Iohannis, cu o imagine după chipul și asemănarea președintelui, ternă și agresivă, alimentată de niște servicii din ce în ce mai scăpate de sub control, vrea acum să vândă „război cultural”. Să ne explice că PSD și o parte din PNL (Orban) sunt înapoiați homofobi etc., iar cine e de partea „bună” trebuie să primească cec în alb.

Nu, e fix ca la anticorupție. Sunt homofobi peste tot, sunt xenofobi peste tot, și ăia care se dau „europeniști” vorbesc în șoaptă ca Șoșoacă. Tot așa, diverși corupți s-au folosit de DNA și servicii să-și închidă adversarii. Eșecul e cumplit, nu mai crede nimeni în anticorupție acum. La fel, nu o să mai creadă nimeni că drepturile gay-lor nu trebuie amestecate cu facturile mărite la energie.



Și în cazul corupției, și în cazul homofobiei, treaba e simplă. Sunt folosite ca sperietori sau ca paravan pentru politici care vor afecta grav echilibrul social oricum precar. Mai rău e că se înrăutățește soarta unor oameni, că-s gay, că-s săraci, că-s gay și săraci. Și tot ce se oferă e înjurătură gratis pe Facebook.

P.S. Am văzut că Iohannis s-a trezit iar să vorbească despre „România educată”, după un eșec de un ridicol istoric al acestui proiect. Și ce chestiuni am auzit? Schimbăm examene, schimbăm nu știu ce, nicio vorbă, dar niciuna!, despre bugetul de care își bat joc în fiecare an. Am ajuns să avem o educație paralelă pe meditații, investițiile în educație sunt făcute fără cap în programe care sună a ghiduri de „dezvoltare personală”, și gânditorii neamului s-au gândit că, dacă tot nu dau bani, să schimbe iar bacalaureatul. Guvernarea prin fumigene e la ordinea zilei.

