A transformat șoseaua într-o pistă uriașă

Cu 170 km/h pe banda de urgență, sensuri giratorii luate pe contrasens, un accident cu un civil și mașini de poliție distruse: șoferul fără permis a ajuns pe câmp după 54 de minute și 36 km de urmărire, potrivit La Depeche.

Ancheta în acest caz descrie scene de o violență nemaiîntâlnită petrecută la Toulouse, în Franța: polițiști vizați deliberat pe carosabil, slalomuri printre vehicule și semne obscene adresate oamenilor legii.

În timp ce camerele de supraveghere și mărturiile victimelor încă șocate de accident îl incriminează pe Leroy, un tânăr tată, în vârstă de 25 de ani, acesta din urmă își admite în cele din urmă responsabilitatea. Iată cronologia faptelor.

În fața judecătorului, în boxa acuzaților de la tribunalul corecțional din Toulouse, cu brațul imobilizat, stă Leroy. Duminică seara, la ora 23:19, a fost reperat pe drumul Spaniei, la intrarea în Toulouse. „Făceați derapaje cu frâna de mână trasă într-un sens giratoriu, în timp ce pasagerul dumneavoastră inhala protoxid de azot dintr-un balon.”

A încetinit și apoi a demarat în trombă

Poliția a vrut să îi oprească. „Ați încetinit și apoi ați demarat în trombă!”, a spus judecătorul, după care, blocat într-o fundătură, după câțiva kilometri, Leroy a băgat în marșarier. „Ați izbit mașina poliției, care a fost întoarsă în sens invers – dovadă a violenței impactului!”

Șoferul a fugit și a transformat șoseaua într-o pistă uriașă, după ce a ieșit de pe A64 și a continuat pe bulevardul Eisenhower.

„Ați lovit mașina unui bărbat care se întorcea acasă cu fiica lui de trei ani, la ieșirea dintr-un sens giratoriu, în care intraserăți pe contrasens. Apoi ați multiplicat zigzagurile în mare viteză pentru a scăpa de poliție. Colac peste pupăză, o fugă cu 170 km/h pe banda de urgență!”, a spus judecătorul.

„De frică. Nu aveam permis…”

Mai mult, după ce a forțat un baraj al poliției, nu înainte de a „viza” doi agenți aflați pe carosabil, bărbatul a pierdut controlul mașinii, un Peugeot 307 – „împrumutat” – într-o curbă din Pins. „Ați terminat cursa pe câmp, dar ați luat-o la fugă. Iar când polițiștii v-au prins, v-ați opus arestării!”

Bărbatul ridică din umeri. În timpul arestului preventiv, el a vorbit îndelung despre un „al treilea” bărbat care s-ar fi aflat la volan, în ciuda faptului că a fost identificat de polițiștii implicați în incident și de imaginile camerelor de supraveghere. „Eu conduceam”, anunță inculpatul în fața judecătorilor. „De ce toate acestea?”, întreabă președintele. „De frică. Nu aveam permis…”

Tribunalul a decis: Leroy rămâne în detenție pentru trei ani, dintre care un an cu suspendare sub supraveghere; permisul de conducere i-a fost anulat și trebuie să plătească o amendă de 5.000 de euro. De asemenea, va trebui să plătească sume cuprinse între 1.000 și 1.200 de euro polițiștilor răniți, respectiv 800 de euro pentru membrii familiei accidentate.