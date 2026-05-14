Asistenta care spunea că îngrijește până la 90 de pacienți pe zi

Femeia are 43 de ani și lucra în Houthulst, un oraș mic din Belgia, cu puțin peste 10.000 de locuitori. Era asistentă medicală independentă, avea autorizațiile necesare și ajunsese chiar consilier municipal. Ea a ajuns în atenția autorităților după ce activitatea pe care o declara a început să pară imposibilă. În ultimii ani, până în 2025, asistenta spunea că îngrijea până la 90 de pacienți pe zi.

Problema era că un asemenea număr de pacienți era greu de acoperit fizic într-o singură zi, chiar și cu ajutor. Femeia lucra împreună cu soțul ei, despre care spunea că o ajuta, și mai avea un angajat. Cu toate acestea, cifrele declarate au ridicat semne de întrebare.

Potrivit Focus WTV, anchetatorii belgieni susțin că Stefanie Sander ar fi declarat prestații fictive și ar fi încasat pe nedrept milioane de euro din sistemul medical. Aceeași sursă scrie că femeia susținea că trata până la 90 de persoane pe zi și că, pentru fapte din anii anteriori, trebuia să plătească 1,7 milioane de euro către RIZIV, institutul belgian de asigurări de sănătate și invaliditate.

Percheziții în noiembrie 2025. Ce au găsit anchetatorii

În noiembrie 2025, autoritățile belgiene au făcut percheziții la locuința femeii. Acolo au descoperit o colecție de vehicule de lux, dar și alte bunuri scumpe, printre care genți de lux, bijuterii și bani cash. La percheziții au fost sechestrate mașini, motociclete, bunuri de lux și proprietăți. Potrivit Focus WTV, anchetatorii au ridicat atunci 11 mașini de lux și șase motociclete scumpe, alături de alte bunuri. PiataAuto.md notează că numărul total al vehiculelor scoase acum la licitație este de 25.

Atât asistenta cât și partenerul ei au fost duși în fața anchetatorilor. Ea a fost arestată preventiv, iar ulterior a fost lăsată să stea acasă sub control strict, cu brățară electronică. Soțul ei a fost eliberat condiționat.

3,5 milioane de euro facturate sistemului medical

Ancheta a stabilit că femeia a facturat în ultimii ani aproximativ 3,5 milioane de euro către fondul de asigurări medicale, iar frauda ar ajunge la cel puțin 1,8 milioane de euro, deși prejudiciul real ar putea fi mai mare.

Ca urmare a faptelor femeii, ministrul belgian al Sănătății, Frank Vandenbroucke, a anunțat măsuri pentru limitarea numărului de pacienți pe zi pentru asistenții medicali la domiciliu și pentru blocarea mai rapidă a facturilor în cazuri de fraudă.

Porsche cu jante aurii, vândut cu 66.666 de euro

Licitația cu bolizii de lux ai asistentei a atras un interes uriaș. Timp de două zile, curioși, pasionați de mașini și dealeri profesioniști au venit la depozitul Fin Shop din Bornem, lângă Anvers, pentru a vedea vehiculele scoase la vânzare, potrivit HLN.

Printre cele mai discutate vehicule s-a aflat un Porsche 911 Turbo negru, cu jante aurii. Mașina a fost vândută cu 66.666 de euro. Tot la licitație au fost expuse un Porsche Boxster Cabriolet alb, cu acoperiș roșu și interior roșu, un Mini Cooper JCW Cabriolet, o Ducati Streetfighter V și un Harley-Davidson Night Rod.

Record de oferte la licitație

Interesul public s-a văzut și în numărul ofertelor. Candidații au putut depune ofertele în plic sigilat până miercuri dimineață, la ora 10.00. Până la termenul limită au fost primite 574 de oferte valide, un record absolut. Aproximativ 50 de oferte au fost respinse pentru că au ajuns prea târziu, au fost trimise la o adresă greșită sau nu aveau conținut valid, potrivit aceleiași surse.

Colecția includea mașini clasice, modele rare și vehicule moderne de performanță. Printre ele se afla un Renault-Alpine Le Mans albastru, un model produs în doar 325 de exemplare, potrivit PiataAuto.md.

În colecție mai erau un Ford Mustang din 1966, un Porsche 911 Turbo din generația 997 și un Porsche 911 Targa din 1972. Pe lângă acestea, au fost menționate modele Mercedes-AMG, BMW M și Porsche 718 Boxster.

Femeia nu a fost condamnată definitiv. Ea este suspectată în dosar și beneficiază de prezumția de nevinovăție. Totuși, în Belgia, autoritățile pot cere vânzarea unor bunuri sechestrate înainte de verdictul final, atunci când există indicii că acestea provin din activități frauduloase și când păstrarea lor pe termen lung ar duce la scăderea valorii.

