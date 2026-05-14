Chinezii au plasat peste 30.000 de comenzi pentru mașina electrică de 7.400 de euro

Wuling Bingo Pro a acumulat peste 30.000 de comenzi în China la o lună de la lansarea precomenzilor, pe 14 aprilie, și a livrat deja 10.000 de unități înainte de lansarea oficială din 22 mai. Modelul se poziționează între Bingoo standard și Bingo S, având prețuri între 7.400 și 9.170 de euro.

Acest model își propune să facă mai accesibilă mobilitatea electrică, oferind un design neo-retro atractiv și specificații tehnice competitive. În Europa, Bingo Pro ar putea rivaliza cu modele precum Renault 5, relatează portalul de știri Hibridosyelectricos.com.

Ce performanțe tehnice are mașina electrică Wuling Bingo Pro

Toate versiunile Bingo Pro sunt echipate cu un motor electric de 65 kW (87 CP), capabil să atingă o viteză maximă de 130 km/h.

În ceea ce privește bateriile, modelele de bază sunt dotate cu o unitate Sunwoda de 31,9 kWh, care asigură o autonomie de 330 km, conform ciclului CLTC. Modelele superioare beneficiază de baterii Gotion de 37,9 kWh, sprijinite de Volkswagen, cu o autonomie extinsă de 403 km.

„Versiunile de bază finalizează încărcarea rapidă de la 30% la 80% în 35 de minute”, afirmă Wuling. Versiunile premium, echipate cu sisteme de răcire lichidă și suport pentru încărcare rapidă 3C, reduc acest timp la doar 15 minute.

De asemenea, capacitatea de încărcare AC se dublează de la 3,3 kW la 6,6 kW, astfel că o încărcare completă durează 6 ore, față de 9 ore anterior.

Designul interior al mașinii electrice de 7.400 de euro îmbină clasicul și modernul

Designul interior al Bingo Pro păstrează estetica retro caracteristică gamei, dar vine cu îmbunătățiri semnificative.

Toate versiunile sunt echipate cu un ecran de infotainment de 12,8 inchi, care utilizează sistemul de operare Ling OS al Wuling.

Acesta oferă comenzi vocale bazate pe inteligență artificială, conectivitate cu telefonul mobil și control de la distanță prin aplicații. Cu o lungime de 4,05 metri, o lățime de 1,758 metri și o înălțime de 1,58 metri, Bingo Pro se încadrează în segmentul B și poate găzdui confortabil până la cinci pasageri datorită ampatamentului generos de 2,56 metri.

Când se lansează mașina electrică de 7.400 de euro care i-a cucerit pe chinezi

Lansarea oficială a modelului Bingo Pro, programată pentru 22 mai, este esențială pentru ca Wuling să-și mențină poziția pe piață într-un context de concurență tot mai acerbă cu alte mărci, precum BYD.

Compania a început deja extinderea pe piețele internaționale, sub denumirea Bingo, în țări precum Indonezia și Malaezia.

Se estimează că Bingo Pro va deveni un model de referință datorită echilibrului său între preț, autonomie și siguranță. Cu 10.000 de vehicule deja livrate clienților, Bingoo Pro are toate șansele să devină noul lider al segmentului urban al vehiculelor electrice.

În martie anul acesta, un test efectuat pe mai multe modele a arătat și care este mașina electrică cu cea mai bună baterie. Efectuat pe 50.000 de autoturisme, testul a arătat ce baterii rezistă cel mai bine în timp.

