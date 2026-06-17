De ce Nicușor Dan, Grindeanu și Thuma nu apar public alături de veștejitul Veștea

Ba a vorbit miercuri cu președintele, ba sâmbătă. Ba are 240 de voturi, ba n-are. Ba face copy paste la programul lui Bolojan, ba nu face. Ba vorbește cu UDMR, ba nu vorbește. Ba vrea auriști, ba nu-i vrea. Omul e varză, fiecare apariție publică îl transformă într-o glumă proastă. O glumă care ne macină nervii și ne transformă în oaia neagră a UE.

Devine din ce în ce mai clar că asocierea cu un astfel de ipochimen, emanat din sertarele securiste și scos în față de un președinte care a abandonat democrația și transparenta în favoarea unei formule iliberale, devine un risc pentru oricine. Doar un bizon politic precum Marian Neacșu, un combinator de profesie, condamnat penal, mai poate să stea public lângă el din motive lesne de înțeles: pesedistului i se rupe de imaginea lui publică. În ultimele 24 de ore, de Veștea s-au ferit ca de dracu să apară Grindeanu, Thuma, Gorghiu, Manda etc., cei care sună parlamentari sperând să-i obțină voturile necesare pentru a-l trece prin Parlament.

Joacă pentru el pe ascuns, dar public nu vor să apară alături premierul desemnat. E un semn. Nu vor să se asocieze cu un eșec previzibil. Nici Nicușor Dan n-a mai apărut alături de Veștea în ultimele trei zile, spre deosebire de cazul Tomac, semn că deja rateul acestei desemnări e un scenariu tot mai luat în calcul și la Cotroceni.