Decizia obligă Ministerul Educației să îi achite echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de 12 luni, plus cheltuieli de judecată de aproape 6.000 de lei.

Proces câștigat după refuzul ministerului

@cemaiziceguralumii

Svenja Alexia Papirowski, fostă elevă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București și medaliată cu argint la Olimpiada Internațională de Geografie din 2023, a dat în judecată Ministerul Educației, fără ajutorul unui avocat, după ce instituția i-a respins cererea de plată a bursei de merit olimpic internațional. Curtea de Apel București i-a admis cererea în iunie 2025, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul ministerului în februarie 2026. Acum studentă la Facultatea de Drept, tânăra va primi contravaloarea bursei, plus cheltuieli de judecată de aproape 6.000 lei. #educatie #justitie #stiri #romania #olimpiada #ministruleducatiei Sursa: Profit.ro

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Tânăra Svenja Alexia Papirowski, care a obținut o medalie de argint la un concurs olimpic internațional desfășurat la Belgrad în perioada 24-30 iunie 2023, a înregistrat cererea de chemare în judecată în octombrie 2024.

Ea a solicitat Curții de Apel București (CAB) să oblige Ministerul Educației să îi plătească suma de 34.748,53 lei, reprezentând contravaloarea bursei, rata inflației și cheltuielile de judecată.

CAB i-a dat câștig de cauză în iunie 2025, însă Ministerul Educației a contestat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a respins definitiv recursul în februarie 2026.

Acesta nu este un caz singular. Recent, un tânăr olimpic din Argeș, dublu medaliat cu aur la competiții internaționale de matematică, a dat în judecată Ministerul Educației și Cercetării pentru că nu i-a dat banii de bursă de excelență olimpică de gradul I.

Care sunt argumentele elevei olimpice

În cererea depusă la CAB, tânăra a explicat că, deși a obținut rezultate excepționale în calitate de elevă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, Ministerul Educației a refuzat să îi acorde bursa de merit olimpic internațional.

Într-un răspuns oficial din mai 2024, Ministerul a susținut că, fiind acum studentă, ar trebui să solicite o bursă de la universitate.

O olimpică la Geografie a învins statul. Fără avocat, tânăra a convins magistrații să oblige Ministerul Educației să-i achite bursa de merit internațional și cheltuielile de judecată

Foto: Facebook/ Sorin Cîmpeanu

„Precizează reclamanta că s-a creat o confuzie la nivel instituțional cu privire la două aspecte, respectiv dacă elevii în ani terminali primesc bursă inclusiv după absolvirea studiilor liceale și conflictul de legi rezultat din intrarea în vigoare a Legii 198/2023 a învățământului preuniversitar în data de 03.09.2023 și abrogarea aproape completă la această dată a Legii 1/2011 privind educația națională și a Legii 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale”, se arată în cererea depusă la instanță.

Tânăra a susținut că atât Legea 235/2010, cât și Legea 198/2023 reglementează dreptul elevilor olimpici din anii terminali de a primi burse de merit chiar și după absolvirea liceului.

În plus, ea a menționat că a beneficiat anterior de burse similare pentru rezultatele sale academice, inclusiv pentru medalia de bronz obținută la Olimpiada Internațională de Geografie din 2022.

Magistrații i-au dat dreptate olimpicei internaționale

Conform motivării CAB, Ministerul Educației nu a prezentat o apărare solidă, limitându-se să transmită prin email documente care susțineau că tânăra ar trebui să solicite o bursă de la facultatea unde studiază.

Instanța a considerat că refuzul Ministerului de a soluționa cererea fostei eleve reprezintă o încălcare a legislației contenciosului administrativ.

„Dreptul la acțiune este recunoscut de legea contenciosului administrativ în favoarea persoanelor vătămate, nu doar în ceea ce privește un act administrativ unilateral, ci și în cazul unui refuz nejustificat de soluționare a unei cereri”, se arată în decizia instanței.

O olimpică la Geografie a învins statul. Fără avocat, tânăra a convins magistrații să oblige Ministerul Educației să-i achite bursa de merit internațional și cheltuielile de judecată

Foto: Libertatea, sursa: CAB

Magistrații au concluzionat că cele două legi în vigoare, Legea 235/2010 și Legea 198/2023, permit cumularea bursei olimpice cu alte burse acordate de instituțiile de învățământ superior și că dreptul la această bursă este recunoscut indiferent de denumirea sa.

Ministerul Educației, obligat să-i plătească elevei olimpice 34.748,53 lei

În consecință, instanța a dispus ca Ministerul Educației să achite reclamantei contravaloarea bursei de merit olimpic internațional, începând cu luna următoare obținerii medaliei, actualizată cu rata inflației până la data plății efective.

De asemenea, Ministerul a fost obligat să suporte cheltuielile de judecată în valoare de 5.964,90 lei, din care 5.914,90 lei reprezintă onorariul avocațial.

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată în octombrie 2024, tânăra a solicitat CAB să oblige Ministerul Educației să-i achite suma totală de 34.748,53 lei constând în:

  • contravaloarea bursei în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar, respectiv 75%% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (raportat la 12 luni), pentru 12 luni: 3.000 x 0,75 x 12 = 27.000 lei
  • contravaloarea ratei de inflație pentru luna septembrie 2024: 33.214,9 lei x 0,0462= 1.534,53 lei
  • onorariu de avocat pentru cererea introdusă la data de 15.04.2024: 5.914,90 lei
  • taxă judiciară de timbru în sumă de 300 lei
  • diferență rată inflație în septembrie 2024: 33.214,9 lei x 0.0462 = 1.534,53 lei.
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