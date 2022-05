Mai bine înjuri, adică critici pe cineva, sunt destui în țara asta care merită înjurați/criticați, culegi mai multe aplauze și încurajări, publicul este predispus la înjurături, orizontul său de așteptare a înțepenit pe înjurătură. Asta se poate constata la televiziunile noastre de știri, de dimineața până seara. Fără înjurături nu există rating. Dacă nu-i rating, nu-i televiziune.

Cu orice risc, de data asta, am să îndrăznesc să laud Televiziunea Română. Pentru că l-a convins pe Cătălin Ștefănescu să coboare din orele târzii ale emisiunii „Garantat 100%” la începutul prime-time-ului TVR 1 (orele 19.00, de luni până joi) cu noua emisiune „Dincolo de alb și negru”, care a debutat pe 9 mai. Și Cătălin Ștefănescu merită lăudat. Pentru că a acceptat să intre în intervalul de maximă audiență.

Mișcarea din grila TVR 1 merită lăudată: se ia un realizator care făcea un program cultural (premium, de nișă), profesionist, experimentat și se plantează la începutul prime-time pentru a face un talk-show după chipul și asemănarea sa, având invitați oameni deosebiți, mai puțin cunoscuți sau deloc cunoscuți publicului, dar profesioniști în meseriile lor. Asta este o mutare bună!

Nici nu contează să ne întrebăm ce urmărește această emisiune: să se ia la trântă cu talk-show-urile de la Antena 3 și România TV?, să fure telespectatorii de pe Digi24 sau Realitatea Plus?, să muște din ratingul „Știrile PRO TV” sau „Observator” (Antena 1)? Nicio șansă să se întâmple o reașezare a audiențelor pe acest tronson orar (19.00 – 20.00).

TVR își permite luxul cu acest program să se așeze în grilă cu decență și curaj, vrând să transmită pieței TV următorul mesaj: noi oferim un program cu oameni valoroși, cu idei, cu întrebări coerente, cu răspunsuri pe care nu le găsiți în alte emisiuni, nu furnizăm soluții, nu prezentăm indivizi atotștiutori, este altceva acest „Dincolo de alb și negru”, altă prăvălie, cu totul deosebită! Nu este o opțiune arogantă, care disprețuiește ratingul comercial, ci o opțiune ce ține de prestigiul și încrederea pe care trebuie să le câștige televiziunea publică.

Noua emisiune mai are un atu: Cătălin Ștefănescu este unul dintre puținii oameni de televiziune care își face temeinic temele înainte de a intra în studio, care știe să adreseze întrebări clare, fără s-o lungească aiurea, fără să bată câmpii, gândește fiecare răspuns al interlocutorului, are o cultură bogată (adică e citit), are farmecul conversației, n-are rost să-l mai laud, pentru că există riscul să stârnesc suspiciuni: care-i interesul tău?, ești plătit?

Primele șase ediții ale emisiunii „Dincolo de alb și negru” n-au rupt „norii audiențelor”. Era de așteptat. Dimpotrivă, ratingurile sunt catastrofale dacă le raportăm la programele de pe televiziunile comerciale.

Cele șase ediții, difuzate în perioada 9 – 19 mai 2022, au avut o audiență medie la nivel național de 43.000 de telespectatori pe minut (0,25% rating). Nu trebuie să aruncăm vina pe telespectatori, pentru că sunt „spălați pe creier” de televiziunile comerciale. Cele 43.000 de persoane reprezintă nucleul dur al publicului televiziunii publice.

Peste jumătate din audiența primelor șase ediții (57,3%) a fost reprezentată de telespectatori cu vârste de peste 55 de ani, iar un sfert (25,6%) a cuprins persoane cu vârste între 45 și 54 de ani. Publicul cu vârste în 35 și 44 de ani a avut o cotă de 5,8%. Segmentul 18-34 de ani a fost practic inexistent în audiența acestui program (consumul pe telecomandă), fiind consumator de internet. 56% dintre telespectatorii „Dincolo de alb și negru” au educație medie (liceu), iar 23,5%, studii superioare. Publicul feminin a fost prezent în proporție de 58,5%. Profilul emisiunii se încadrează în profilul general al TVR 1.

Notorietatea invitaților a contat în audiența fiecărei ediții. Dar ideile care s-au vehiculat au fost mult mai valoroase decât punctele de rating.

Ediția 1 – invitat Cosmin Popa (istoric) – rating 57.000 de telespectatori pe minut.

Ediția 2 – Adrian Cioroianu (istoric) – 50.000 de telespectatori pe minut.

Ediția 3 – Dorin Bodea (specialist în dezvoltarea organizațională) – 31.000 de telespectatori pe minut.

Ediția 4 – Lectorul universitar doctor Constantin Vică – 37.000 de telespectatori pe minut.

Ediția 5 – Vasile Bănescu (purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române) – 52.000 de telespectatori pe minut.

Ediția 6 – George Paul Meiu (antropolog și profesor la Harvard) – 31.000 de telespectatori pe minut.

Ar fi greșeală să judecăm eșecul unei astfel de emisiuni după aceste șase ediții cu ratinguri minore. Trebuie să lăsăm vreo două luni ca programul să se așeze în grilă pentru a analiza ratingurile, mai ales dacă acest proiect este cu bătaie lungă.

Dar, repet, nu ratingul contează în acest demers, ci forța invitaților lui Cătălin Ștefănescu și a dialogurilor și ideilor purtate „dincolo de alb și negru”. Mai întâi trebuie câștigată încrederea publicului, apoi va veni și ratingul…

Cred că aducând nume necunoscute în fața marelui public, dar competente în domeniile în care activează, și ținându-se departe de lumea politică românească și de analiștii și comentatorii deja uzați/expirați de la televiziunile de știri, emisiunea lui Cătălin Ștefănescu ar putea să câștige o notorietate mult mai prețioasă decât o căruță de ratinguri, ceva de genul: „La Ștefănescu vin oameni deștepți! Ai ce să vezi.”

