„E ceva interesant la NATO, pe care l-am redescoperit cu multă bucurie. Cine deţine supremaţia tehnologică stăpâneşte lumea”, a spus acum câteva zile Mircea Geoană, la o întâlnire cu șefii de promoție ai Universității Politehnica din București.

Cine are puterea inovaţiei, cine are puterea tehnologiei, cine are puterea ideilor este cel care şlefuieşte lumea şi conduce lumea.

Mircea Geoană: