Mă refer concret la domnu maestru Cărtărescu. L-a descoperit pe marele nostru Dani Mocanu. L-a descoperit?! I s-a arătat. Epifandacsie! Cum a descoperit, la vremea lui, domnu maestru Liiceanu ‘uia – plăcuţa suedeză, ca să mă-nţelegi mai perfect. I-a dedicat din partea lui dânsu şi o odă.

Dilău-dilău, fără frică de bulău. Orientat, Dani! Care-i ultima faptă, pe care şi-a luat-o chiar ieri? A căzut la inspiraţie şi i-a dat valoare la candidatu Nicuşor. Ne-a spart, a-ntors trendu-n sondaje cu hitu „RO Pro Europa EU”! (Te-ai prins?). La cât electorat are Dani Mocanu, alegerile sunt ca câştigate!

Nu-i prima oară când „cetăţean Mocanu” ia atitudine. La turu-ntâi – pentru generalu Ciucă; pentru Roşia Montană, in illo tempore; pentru Evaziunea fiscală – la nevoie; pentru câinii bagabonţi şi câinele lui de rasă – tot timpu (i-auzi eferie de poezie: „Prefer mai mult să-mi iau acasă/Un câine frumos, de rasă/Să-l cresc şi să-l îngrijesc/ Că el nu este pervers”)….

Rămâi parcat, oaie, mai am ceva să-ţi dau pe goarnă: toate bune şi hidoase. Ascultă la mine, un sfat din viaţa mea reală, care io cărţi n-am citit, da denunţuri am scris în pentametru iambic (pour les connaisseurs et les collectionneur, fi-mi-ar greaţă). Dacă-ţi dau crezu meu artimetic cel mai preferat, gâfâi la cap de zici că te-aleargă garda: viaţa e ca o partidă de table: fuge, bate şi astupă. Degeaba-ţi cade şase-şase, când tu ai nevoie să-ţi intre doi-unu…

Hai să te iau şi altfel, oaie! Stai cuminte şi ascultă ceva simplu, din suflet. Ce au în comun o sticlă de şampanie şi un borcan de gogonele? Nu te repezii. Gândeşte! O sticlă de şampanie şi un borcan de gogonele au în comun ceolofanu. Asta îi uneşte pe toţi, bogaţi la cap şi săraci la cap. Există pentru noi toţi o bucăţică de ceolofan. Fiecare înveleşte cu ea ce are.

Şi-acu’ ascultă şi bagă la cap, să ştii ce-ai de făcut:

