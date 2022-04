„O ticăloșie”. Valeriu Nicolae îi răspunde lui Cristian Ghinea, care l-a acuzat că a pus la cale un kompromat împotriva USR

De ceva vreme domnul Ghinea mă acuză de kompromat, de aruncat cu jeg și minciuni și are bunul-simț să mă facă „megaloman”. A scris în acest sens o serie de mesaje, de varii dimensiuni, pe rețele de socializare.

Am ignorat în trecut ieșirile isterice ale domnului Ghinea în ceea ce mă privește. Nu de alta, dar am lucrat cu el și îi cunosc tendințele colerice. Și faptul că suferă grav de sindromul deșteptul satului. Iar pentru că tot a venit vorba de megalomanie: cine s-a dus în redacție la Dilema Veche să se laude cu Mercedesul cu șofer după ce s-a văzut în Parlament? Eu sigur nu.

„Am fost un dobitoc!”

Am trecut peste multe și pentru că am crezut că domnia sa este totuși o alternativă bună față de ce propun PSD, PNL, UDMR și AUR. Pentru că este un om harnic, inteligent și pentru că nu l-am bănuit niciodată de rele intenții. Acum îmi vin în minte revoluționarele cuvintele ale lui Postelnicu: „Am fost un dobitoc!”.

Între alte mesaje, scrise cu penița înmuiată în fiere, domnul Ghinea spune așa: „L-ați putea ruga pe Valeriu Nicolae să își ceară scuze pentru kompromaturi la adresa USR? De pildă că Drulă provine dintr-o familie putred de bogată. Lucru fals demonstrabil. Își poate face loc în viața politică fără să arunce cu lături. Hugs”.

Tot el: „Zero respect pentru campania compulsivă de kompromat a celor aleși să conducă USR de la un competitor politic. Aș putea da zeci de exemple de porcării factual false – gen familia lui Drulă e putred de bogată când Drulă a primit de la tac-su doar un apartament de bloc, când s-a mutat din București”.

„O ticăloșie de care nu l-am crezut în stare”

Folosirea cuvântului kompromat în contextul în care cazul jurnalistei Emilia Șercana face înconjurul lumii este o ticăloșie de care nu l-am crezut în stare pe domnul Ghinea.

Cu toate că, de-a lungul timpului, semne au tot fost. Și-a atacat agresiv și repetat colegii care nu îi împărtășeau opiniile. A făcut totul pentru a deține poziții, care de care mai importante. A fost un susținător deschis al domnului Cîțu până în ultima clipă și este considerat de mulți drept cel care a forțat demisia lui Dacian Cioloș.

Bullying-ul din USR

Se crede și se prezintă ca un soi de Dumnezeul al USR, dar unul care încurajează bullying-ul. Pe grupul intern al partidului, unde domnul Ghinea are controlul, s-au scris o mulțime de minciuni oribile și stupizenii despre mine (inclusiv că aș fi negociat o poziție de europarlamentar cu PSD-ul), minciuni însoțite de comentarii rasiste.

Despre ele am scris, la fel cum am scris și despre incredibila încurajare a acestui linșaj nemernic din partea domnului Barna. O parte dintre liderii partidului și-au cerut scuze public pentru acțiunea aia ticăloasă. Au fost oameni din USR sau foști USR-iști care știu bine partidul și care au sugerat că domnul Ghinea a fost autorul. Domnul Ghinea a tăcut mâlc, deși știa că lucrurile scrise erau niște minciuni.

Care kompromat?

Dar hai să vedem pe ce se bazează acuzația de kompromat a domniei sale (fost ministru pe fonduri europene!) la adresa mea. Kompromatul a fost folosit și făcut faimos de KGB pentru a decredibiliza oameni politici și, în general, implică detalii sordide (poze compromițătoare, indecente).

Mai clar, fie domnul Ghinea are o înțelegere incredibil de superficială a termenului, fie mă acuză de tactici KGB-iste.

Domnia sa consideră că am aruncat cu lături atunci când am scris că familia domnului Drulă este „putred” de bogată. Și minte atunci când spune că eu aș fi știut că familia domnului Drulă nu este bogată.

Iată ce am scris despre domnul Drulă, șeful domnului Ghinea, pentru a merita acuzația de kompromat: „Cred că este un om inteligent, că a fost cel mai bun ministrul al transporturilor și că pe partea de transporturi este foarte bun. Vreau să fiu convins că va fi un lider bun.“

Bănuiala mea este că domnul Ghinea nu consideră asta a fi un kompromat.

Și am mai scris așa: „Trecem peste aroganța lui celebră, lipsa de experiență managerială care să justifice ambiția de a conduce un partid și abilitățile lui empatice”.

Ce-i reproșa Ghinea lui Drulă?

Asta cu aroganța o știu și de la domnul Cristian Ghinea, i-o reproșa domnului Drulă în perioada în care am lucrat împreună. Iar lipsa de experiență managerială este clară din CV.

Lipsa de empatie am experimentat-o repetat atât eu, cât și alți colegi din PLUS, care am participat la negocieri cu cel care astăzi este șeful USR. E ministrul cu ranga, declarațiile sale chiar nu par deloc empatice.

„Una dintre problemele pe care le am cu el este legată de suma forfetară, aia de o pot lua politicienii pe semnătură. Bani publici care nu trebuie justificați în niciun fel. Drulă este un om foarte bogat dintr-o familie extrem de bogată și cu legături foarte solide cu sistemul.” Ce nu este adevărat? Că e foarte bogat e clar, are lichidități și acțiuni de peste 2 milioane de euro.

Că familia lui este EXTREM de bogată, ok, să spunem că este discutabil. Totuși, dl Drulă a primit un apartament cadou de la familie, a plecat de foarte tânăr în Canada la studii susținut și de familie, iar tatăl lui a fost mâna dreaptă a CEO-ului unei firme care se ocupa de armament, deci cu legături foarte solide cu sistemul.

Șeful firmei unde domnul Drulă senior a lucrat este fostul generalul SIE Teodor Ilieș. Profitul declarat al firmei, unde adresa de contact era și în 2021 cea a domnului Drulă senior, este de peste 1 milion de euro.

Nu cred că e nimic, dar nimic greșit în a fi bogat, am scris împotriva celor care l-au acuzat pe domnul Drulă și l-am felicitat sincer pentru investiții bine făcute. Ca unul care a făcut bani din investiții, mi s-a părut firesc să fac acest lucru. Am scris toate aceste lucruri despre bogăția domnului Drulă pentru a contrasta ceea ce urmează: „Ca ministru a fost plătit senzațional de bine. Ce rost a avut să mai ia încă o medie de 12.000 de RON pe luna din banul public? Maxim permis sunt 14.010 RON.”

„Duce în derizoriu ideea de kompromat”

Sigur că expunerea ipocriziei, a standardelor duble, a lipsei de transparență, a autobuzelor și cinismului intern nu are cum să îi pice bine domnului Ghinea, cel care se consideră creierul USR-ului. Există însă o deosebire între ticăloșie și iritare.

Deosebire pe care domnul Ghinea pare incapabil să o vadă. La fel cum PSD-ul și PNL-ul compromit acuzațiile de plagiat, și domnul Ghinea duce în derizoriu ideea de kompromat.

În trecut, m-am declarat suporter USR. Domnul Ghinea și domnul Drulă repetă în ultimul timp obsesiv faptul că le-aș fi un competitor politic. Nu le sunt și nici nu am fost. În campania electorală am încurajat votanții mei să voteze cu USR pentru Senat. Și susțin în continuare valorile care au stat la baza înființării USR. Valori care, din păcate, nu prea mai au niciun fel de legătură cu actuala conducere a partidului.

