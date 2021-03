The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului în România, culege mai multe opinii, iar perspectiva aglutinată de jurnalist e, mai degrabă, una în tonuri de gris închis. Îmi permit o altă părere, simplă părere. Când are mize majore, cum au fost aderarea la NATO, la UE sau, mai recent, nevoia de pornire a schimbărilor în sistemul de sănătate, românii găsesc resurse să formeze ceea ce gânditorii din political science numesc „adevăratele majorități sociale de acțiune” (Pierre Rosanvallon).

Consensul negativ e ușor de format. Cel pozitiv, mult mai greu. Și nu ține de rezultatul alegerilor. Avem un exemplu. Peste 250.000 de oameni din sistemul sanitar, medici, asistente, biochimiști, laboranți și alte zeci de profesii, au beneficiat de dublarea și triplarea veniturilor în ultimii cîțiva ani.

Puține țări se pot lăuda cu un asemenea consens și efort îndeplinit în politica economică. Căci asta e scara la care discutăm. Și nu e meritul unui partid, ci al tuturor. Guvernul tehnocrat le-a mărit medicilor plata gărzilor în 2016. Mai apoi, PSD-ALDE-UDMR au mărit decisiv salariile în toate spitalele publice. Apoi PNL-USR-PLUS-UDMR au continuat bonusarea personalului din sănătate.

Înainte să strigăm „Și, ce?!”, să ne gândim cum ar fi arătat pandemia cu o migrație a personalului sanitar în ritmul de până la aceste măriri. România se schimbă. În anii neîncrederii, reușim, totuși, să împingem lucrurile înainte. Pentru că, așa cum scria un alt ziar american, din Baltimore, tot despre România, vocea celor care se opun corupției sau decăderii are capacitatea de a fi mai puternică. Dacă se implică. Valabil pentru orice altă democrație.

Citeşte şi:

O femeie acuză abuzurile polițiștilor de la Secția 16, aceiași care au torturat doi bărbați anul trecut: „Din drogată, bețivă și zdreanță nu m-au scos timp de două ore”

A patra zi de proteste împotriva restricțiilor, în mai multe orașe din țară. În Capitală, câteva sute de oameni își strigă nemulțumirile în fața Guvernului

Timișoara iese din carantină la noapte. Autoritățile locale au trecut peste recomandarea INSP și au votat pentru ridicarea restricțiilor

PARTENERI - GSP.RO Îl recunoști? În copilărie a muncit să nu rămână pe stradă, azi e celebru în România

Playtech.ro Carmen Harra, profeție ȘOCANTĂ după protestele de aseară: ”Sunteți gata? Vă vorbesc despre asta de 2 ani!”

Observatornews.ro Un tânăr de 18 ani, în moarte cerebrală, a început să clipească chiar înainte ca medicii să îi recolteze organele, în Marea Britanie

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2021. Leii este important să își păstreze entuziasmul și să își dorească să rămână optimiști

Știrileprotv.ro Lovitură pentru fumători. Cât va costa un pachet de țigări începând de joi

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Ce are deosebit colecția de primăvară 2021 H&M (PUBLICITATE)